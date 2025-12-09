Ο 15χρονος Σταρ του Πιάνου Ελισέι Μίσιν Μιλά στο Τρίτο

Το παιδί – θαύμα στο πιάνο, ο Ελισέι Μίσιν, συνδέεται από τη Ρωσία όπου βρίσκεται με το στούντιο του Τρίτου Προγράμματος, την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου στις 12:00 και συνομιλεί με τον Χρίστο Παπαγεωργίου στην εκπομπή «Αναζητώντας την κυρία με τη στρυχνίνη» .

FOT. BRUNO FIDRYCH / PLASTERSTUDIO

Με αφορμή την πολυαναμενόμενη συναυλία του στην Αθήνα στις 20 Δεκεμβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, όπου θα ερμηνεύσει έργα Μότσαρτ, Σοπέν, Μέντελσον και Ραχμάνινοφ, ο 15χρονος σήμερα πιανίστας θα μιλήσει για την πορεία του αυτά τα χρόνια της μετάβασής του από την παιδικότητα στην εφηβεία μέσα από ασταμάτητες συναυλίες και μια ήδη παγκόσμια αναγνώριση.

Βιογραφικό

O συνθέτης και πιανίστας Ελισέι Μίσιν γεννήθηκε στην πόλη Σταυρούπολη της Ρωσίας τον Οκτώβριο του 2010. Πιάνο άρχισε να σπουδάζει από τα τρία του χρόνια, αρχικά στο μουσικό σχολείο της πόλης του. Σήμερα φοιτά στο Κεντρικό Μουσικό Σχολείο της Μόσχας με τον καθηγητή Ντμίτρι Τσερνόβ, υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας του Ωδείου Τσαϊκόβσκυ της Μόσχας, Νατάλια Τρουλλ.

Έχει πάρει μέχρι σήμερα πρώτο βραβείο σε τέσσερις διεθνείς διαγωνισμούς: στον Διαγωνισμό Μότσαρτ στο Ζουχάι της Κίνας, στον Διαγωνισμό Ρόμπερτ Σούμαν της Στουτγάρδης, στον Διαγωνισμό για νέους καλλιτέχνες στο Κλίβελαντ και στον Διαγωνισμό Σοπέν της Νάσβιλ των ΗΠΑ.

Συμμετέχει τακτικά στο Φεστιβάλ Αστέρια της Βαϊκάλης στο Ιρκούτσκ της Σιβηρίας, καλλιτεχνικός διευθυντής του οποίου είναι ο πιανίστας Ντενίς Ματσούεβ, αλλά και στις μεγάλες αίθουσες συναυλιών της Μόσχας, της Αγίας Πετρούπολης και της Ρωσικής περιφέρειας. Έχει συμπράξει ως σολίστ με Ρωσικές ορχήστρες ενώ τον Ιούνιο του 2024 εμφανίστηκε ως σολίστ με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στο Ηρώδειο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Αθηνών. Έχει εμφανιστεί επίσης στην Κίνα, στις ΗΠΑ, στην Σιγκαπούρη, στο Ντουμπάι, στην Αγγλία στην Ιταλία, στην Γαλλία, στην Ισπανία, στην Αυστρία και στην Ελβετία.

Καλή σας ακρόαση!

Παραγωγή-Παρουσίαση:Χρίστος Παπαγεωργίου

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025 στις 12 το μεσημέρι

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho

