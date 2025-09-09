Ο 95,8 FM στο 48ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

Το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3, ο 95.8 FM, για μία ακόμη χρονιά δίνει το «παρών» στη Δράμα, καλύπτοντας ραδιοφωνικά το 48ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις στον χώρο του κινηματογράφου στην Ελλάδα και διεθνώς.

Από τη Δευτέρα 8 έως και την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 14:00 – 15:00, η Ελένη Κουρτίδου μάς ξεναγεί στον παλμό του φεστιβάλ, με εκπομπές που εστιάζουν στις ταινίες, στους καλλιτέχνες και στους συντελεστές της διοργάνωσης.

Από τη Δράμα, οι Όλγα Νίκου και Θανάσης Γωγάδης μεταφέρουν ζωντανά το κλίμα της διοργάνωσης, με συνεντεύξεις σκηνοθετών, ηθοποιών, υπευθύνων τμημάτων και διοργανωτών, αποκαλύπτοντας τις αφηγήσεις, τα οράματα και τις συνεργασίες που γεννούν το σινεμά μικρού μήκους.

Το φετινό φεστιβάλ, υπό τη νέα καλλιτεχνική διεύθυνση του Γιώργου Αγγελόπουλου, παρουσιάζει ένα ιδιαίτερα πλούσιο πρόγραμμα, με 151 ταινίες μικρού μήκους να προβάλλονται στα διαγωνιστικά του τμήματα. Από αυτές, 35 συμμετέχουν στο Επίσημο Ελληνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα, ενώ 24 είναι μέρος του Ελληνικού Σπουδαστικού Προγράμματος, με τις περισσότερες να κάνουν παγκόσμια πρεμιέρα.

Συντονιστείτε στον 95.8 FM και ζήστε το φεστιβάλ μέσα από τη ραδιοφωνική του καρδιά.