Ο Άγγελος Καλογερόπουλος είναι «Ο Ποιητής της Εβδομάδας»

Ο Άγγελος Καλογερόπουλος γεννήθηκε στην Κυπαρισσία το 1959. Γράφει ποιήματα και τραγούδια· αρθρογραφεί κατά καιρούς σε λογοτεχνικά περιοδικά και σπανίως σε εφημερίδες. Εργάστηκε ως φιλόλογος στη Μέση Εκπαίδευση. Διαθέτει διδακτορικό στη μουσικολογία και συμμετείχε στα μουσικά σχήματα «Άλλυδις Άλλος» και «Τα Μέλη του Λόγου», ενώ υπήρξε μέλος της εκδοτικής ομάδας του περιοδικού Ερουρέμ (1982-1984 και 1995-1996). Από το 2018 διακονεί την έκδοση του περιοδικού Το Κοινόν των Ωραίων Τεχνών. Έχει εκδώσει πολλές ποιητικές συλλογές, αφηγήματα και μελέτες. Τελευταίο του βιβλίο: Κήρυξις Ἀφανείας, Τὸ Κοινὸν τῶν Ὥραίων Τεχνῶν, 2025.

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ που απευθύνεται στους Έλληνες όπου γης, με όχημα τη διάδοση, τη στήριξη, και την προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού, έχει εντάξει στο πρόγραμμά της τα αφιερωματικά δίλεπτα ποίησης με τίτλο

«Ο ποιητής της εβδομάδας» και «Η ποιήτρια της εβδομάδας».Κάθε εβδομάδα είναι αφιερωμένη σ’ έναν σύγχρονο Έλληνα ποιητή ή ποιήτρια, ενώ δεν απουσιάζουν οι ποιητές της Διασποράς. Οι ίδιοι οι ποιητές και οι ποιήτριες επιμελούνται τις ραδιοφωνικές ερμηνείες. Παράλληλα τα ποιήματα «ντύνονται» με μουσικά κομμάτια αγαπημένων δημιουργών. Επτά ποιήματα κάθε εβδομάδα, ένα ελληνικό ποίημα κάθε ημέρα, ταξιδεύει μέσα από τις συχνότητες της ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, στα πέρατα της γης, όπου υπάρχουν ελληνικές φωνές.

Η εβδομάδα από 06/10/2025 έως 12/10/2025 είναι αφιερωμένη στον ποιητή Άγγελο Καλογερόπουλο.

Μουσική επιμέλεια: Μαρία Ρεμπούτσικα

Επιμέλεια ήχου: Γιώργος Γιαννακούλας - Ελευθερία Παπουτσάκη

Μετάδοση: Δευτέρα ως Παρασκευή στις 07:00 και 19:00 ώρα Ελλάδας και το Σ/Κ στις 19:00 ώρα Ελλάδας.

