Ο Akylas καλεσμένος της Μαργαρίτας Μυτιληναίου στην εκπομπή «Βόλτα»

Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision 2026, Akylas (Μυτιληναίος), είναι καλεσμένος της Μαργαρίτας Μυτιληναίου, στην εκπομπή «Βόλτα», στο Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7, την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026, στις 09:00, ένα μήνα και 10 ημέρες πριν τον Α’ Ημιτελικό της Eurovision

Με το αγαπημένο τραγούδι «Ferto» και με τη θετική του ενέργεια, ο Akylas ετοιμάζεται πυρετωδώς για την εμφάνισή του στη Βιέννη, όπου θα διεξαχθεί ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision.

Θα κάνουν μαζί μια «Βόλτα» σε όσα τον οδήγησαν ως εδώ, αλλά και στους δρόμους που ανοίγονται μπροστά του.

