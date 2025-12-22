Ο Αλέξης Κωστάλας στην εκπομπή “Τοπία Ανθρώπων”

Την προπαραμονή των Χριστουγέννων, 23 Δεκεμβρίου, στις 22:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή “Τοπία Ανθρώπων” με τη Βικτωρία Καβουριάρη υποδέχεται στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας τον Αλέξη Κωστάλα - έναν ανθρώπινο φάρο για την ΕΡΤ, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, από τον Ιούνιο του 1965 μέχρι και σήμερα: τον άνθρωπο που μας έμαθε τι σημαίνει κλασική μουσική, κλασικός χορός, καλλιτεχνικό πατινάζ, και πως σημασία δεν έχει μόνο κάθε λέξη, αλλά το πώς και γιατί θα πούμε κάτι, με στόχο να μοιραστούμε όσα αγαπάμε.

Στην εκπομπή ξετυλίγεται μια διαδρομή ζωής του καλεσμένου, που ξεκινά από τη γειτονιά των παιδικών του χρόνων, τα Πετράλωνα, όταν άρχιζε ο πόλεμος, και συνεχίζεται στην Αμερική, στα τέλη της δεκαετίας του '50. Από εκεί, ο Αλέξης Κωστάλας μας μεταφέρει στα παρασκήνια του Ηρωδείου και τη συνομιλία του με τον Νιουρέγεφ, μετά από μια παράσταση με την Μαρία Κάλλας. Θυμάται ακόμα το 27ωρο εκείνο τηλεοπτικό αφιέρωμα στον Μότσαρτ, όπου δεν έφυγε από δίπλα του κανένας συνάδελφος, την πρώτη μετάδοση καλλιτεχνικού πατινάζ το 1979, και μοιράζεται μαζί μας τα επόμενα που ετοιμάζει για τον νέο χρόνο: το Ευρωπαϊκό στο Σέφιλντ της Αγγλίας, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Πράγα και το πατινάζ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στην Κορτίνα της Ιταλίας.

Λίγο πριν τα Χριστούγεννα, επισκεπτόμαστε έναν τόπο που φέγγει ήθος από την εκφορά λόγου, ευγένεια, γνώση, σεβασμό, ευγνωμοσύνη σε συναδέλφους που μας βοηθούν να γίνουμε καλύτεροι, να μάθουμε να ακούμε, να διορθώνουμε λάθη. Όπως μαθαίνει σε εμάς ο κ. Κωστάλας, όπως έμαθε σ’εκείνον ο Γιώργος Παπαστεφάνου. Γιατί, όπως λέει και ο ίδιος, παρά την αντίληψη ότι λάθη δεν κάνει μόνο αυτός που δεν κάνει τίποτα, στην πραγματικότητα “...αυτός που δεν κάνει τίποτα, κάνει το μεγαλύτερο λάθος!".

Παραγωγή – παρουσίαση: Βικτωρία Καβουριάρη

Μετάδοση: Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, 22:00-23:00 ώρα Ελλάδας

