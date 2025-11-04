Ο Αντώνης Καφετζόπουλος στην εκπομπή «Αδέσποτες Νότες»
Ο Μιχάλης Γελασάκης, αυτή την Πέμπτη 06 Νοεμβρίου στις 17:00, φιλοξενεί στην εκπομπή του «Αδέσποτες Νότες» και στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος 103.7 τον ηθοποιό, σκηνοθέτη και σεναριογράφο Αντώνη Καφετζόπουλο.
Αφορμή της συνάντησής τους αποτελεί το έργο "Άσπρο-Μαύρο" του Cormac McCarthy που σκηνοθετεί και συμπρωταγωνιστεί ο καλλιτέχνης, μαζί με τον Ζερόμ Καλούτα. Ο ίδιος έχει κάνει και τη μετάφραση του έργου. Παράλληλα, διαλέγει κάποια από τα αγαπημένα του τραγούδια.
