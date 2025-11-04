Ραδιόφωνο

Ο Αντώνης Καφετζόπουλος στην εκπομπή «Αδέσποτες Νότες»

Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025, στις 17:00
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο Μιχάλης Γελασάκης, αυτή την Πέμπτη 06 Νοεμβρίου στις 17:00, φιλοξενεί στην εκπομπή του «Αδέσποτες Νότες» και στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος 103.7 τον ηθοποιό, σκηνοθέτη και σεναριογράφο Αντώνη Καφετζόπουλο.

Αφορμή της συνάντησής τους αποτελεί το έργο "Άσπρο-Μαύρο" του Cormac McCarthy που σκηνοθετεί και συμπρωταγωνιστεί ο καλλιτέχνης, μαζί με τον Ζερόμ Καλούτα. Ο ίδιος έχει κάνει και τη μετάφραση του έργου. Παράλληλα, διαλέγει κάποια από τα αγαπημένα του τραγούδια.

Info Δεύτερου
Live Streaming:  www.deftero.gr

Facebook: www.facebook.com/defteroprogramma.fm
Instagram: https://www.instagram.com/defteroprogramma
Αναλυτικά το πρόγραμμα του Δεύτερου:  https://www.ertecho.gr/radio/deftero/program

