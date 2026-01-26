Ο Αντώνης Μυριαγκός στη Φωνή της Ελλάδας

Ο ηθοποιός Αντώνης Μυριαγκός, πρωταγωνιστής της ταινίας «Καποδίστριας», είναι καλεσμένος στην εκπομπή «Τοπία Ανθρώπων» με τη Βικτωρία Καβουριάρη, την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026, στις 22:00 ώρα Ελλάδας.

Σε μια πραγματικότητα που μοιάζει να ανατρέπονται όλα όσα ξέραμε σαν βεβαιότητα, ανατρέχουμε στην Ιστορία και με αφορμή την ταινία για τον Καποδίστρια, συνομιλούμε για τον πρώτο Κυβερνήτη του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους.

Τα «Τοπία Ανθρώπων», ακολουθούν τον ηθοποιό Αντώνη Μυριαγκό σε ένα ταξίδι από τη Χίο και το Μόντρεαλ, από τον Κορυδαλλό και το Χαλάνδρι, μέχρι το Κόσσοβο, το Μεξικό, τη Ρωσία, την Ιαπωνία, και την Κίνα. Η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από την προσωπικότητα και το έργο του Καποδίστρια, γύρω από τα κείμενα των μεγάλων τραγικών ποιητών και την ελληνική γλώσσα. Το ραδιοφωνικό ταξίδι φτάνει στη χιονισμένη Ρουμανία, στα τοπία της Κέρκυρας, στο Ναύπλιο και στην Αίγινα, αλλά και στον επόμενο ρόλο.

Ο Αντώνης Μυριαγκός μιλά για την ανιδιοτέλεια και την πίστη, την προσφορά και τις αξίες, τη μυθοπλασία και την κριτική. Για το τι σημαίνει να υπηρετείς την υποκριτική τέχνη για περισσότερα από 20 χρόνια και να αρκεί ένας ρόλος, ένας μήνας προβολής και περισσότερα από μισό εκατομμύριο εισιτήρια ως τώρα, για να γίνεις ευρέως γνωστός.

Επιμέλεια – παρουσίαση: Βικτωρία Καβουριάρη

Μετάδοση: Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026, 22:00-23:00 ώρα Ελλάδας

