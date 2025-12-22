Ο Αργύρης Μπακιρτζής στο Δεύτερο Πρόγραμμα
Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, στις 13:30
Ο Αργύρης Μπακιρτζής καλεσμένος της Ελένης Γιαννοπούλου στο Δεύτερο Πρόγραμμα με αφορμή τις επερχόμενες εμφανίσεις του στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός».
Αναλυτικά Share
Ο Αργύρης Μπακιρτζής θα συνομιλήσει την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, στις 13:30 με την Ελένη Γιαννοπούλου στην εκπομπή "Άλλη μια μέρα", με αφορμή τις επερχόμενες εμφανίσεις του, μαζί με μέρος των Χειμερινών Κολυμβητών, την Παρασκευή 2 και το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026 στο Φιλολογικό Σύλλογο "Παρνασσός".
Το καλλιτεχνικό σχήμα ονομάζεται "Θέλω να πάρω τα βουνά" και η παράσταση απαρτίζεται από αστικά και λαϊκά τραγούδια του Μεσοπολέμου αλλά και κατοπινά, μέχρι και σύγχρονα, κυρίως ταγκό και βαλς.
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με τη Φωνή της Ελλάδας
22 Δεκεμβρίου 2025 - 03 Ιανουαρίου 2026
«Μια ζωή σαν πρόβα»: Ο Γιώργος Τσάμπρας αποχαιρετά την Ντόρα Γιαννακοπούλου
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, στις 22:00
Ο Αλέξης Κωστάλας στην εκπομπή “Τοπία Ανθρώπων”
Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, στις 22:00
EBU Christmas & New Year folk music project
Από Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, στις 10:00