Ραδιόφωνο

Ο Αργύρης Μπακιρτζής στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Ο Αργύρης Μπακιρτζής στο Δεύτερο Πρόγραμμα
Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, στις 13:30
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο Αργύρης Μπακιρτζής καλεσμένος της Ελένης Γιαννοπούλου στο Δεύτερο Πρόγραμμα με αφορμή τις επερχόμενες εμφανίσεις του στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός».

Αναλυτικά Share
Share

Ο Αργύρης Μπακιρτζής θα συνομιλήσει την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, στις 13:30 με την Ελένη Γιαννοπούλου στην εκπομπή "Άλλη μια μέρα", με αφορμή τις επερχόμενες εμφανίσεις του, μαζί με μέρος των Χειμερινών Κολυμβητών, την Παρασκευή 2 και το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026 στο Φιλολογικό Σύλλογο "Παρνασσός".

Το καλλιτεχνικό σχήμα ονομάζεται "Θέλω να πάρω τα βουνά" και η παράσταση απαρτίζεται από αστικά και λαϊκά τραγούδια του Μεσοπολέμου αλλά και κατοπινά, μέχρι και σύγχρονα, κυρίως ταγκό και βαλς.


Ο Αργύρης Μπακιρτζής στο Δεύτερο Πρόγραμμα
TAGS Αργύρης ΜπακιρτζήςΕλένη Γιαννοπούλου
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με τη Φωνή της Ελλάδας
22 Δεκεμβρίου 2025 - 03 Ιανουαρίου 2026
«Μια ζωή σαν πρόβα»: Ο Γιώργος Τσάμπρας αποχαιρετά την Ντόρα Γιαννακοπούλου
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, στις 22:00
Ο Αλέξης Κωστάλας στην εκπομπή “Τοπία Ανθρώπων”
Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, στις 22:00
EBU Christmas & New Year folk music project
Από Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, στις 10:00