Ο Αργύρης Μπακιρτζής στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Ο Αργύρης Μπακιρτζής θα συνομιλήσει την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, στις 13:30 με την Ελένη Γιαννοπούλου στην εκπομπή "Άλλη μια μέρα", με αφορμή τις επερχόμενες εμφανίσεις του, μαζί με μέρος των Χειμερινών Κολυμβητών, την Παρασκευή 2 και το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026 στο Φιλολογικό Σύλλογο "Παρνασσός".

Το καλλιτεχνικό σχήμα ονομάζεται "Θέλω να πάρω τα βουνά" και η παράσταση απαρτίζεται από αστικά και λαϊκά τραγούδια του Μεσοπολέμου αλλά και κατοπινά, μέχρι και σύγχρονα, κυρίως ταγκό και βαλς.



