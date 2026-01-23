Ο Άρης Κακλέας, ο Μιχάλης Μητρούσης και ο Εμίλιο Παπαευαγγελίου στο ERTnews Radio
Κυριακή 25.01.2026, στις 22:00
Στις «Συναντήσεις» με την Ολύνα Ξενοπούλου στο ERTnews Radio 105,8 καλεσμένοι θα είναι ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Άρης Κακλέας, ο ηθοποιός Μιχάλης Μητρούσης και ο ζωγράφος Εμίλιο Παπαευαγγελίου.
- Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Άρης Κακλέας υπογράφει την σκηνοθεσία & την δραματουργική επεξεργασία της θεατρικής παράστασης «Τρέμω» του Ζοέλ Πομμερά, από τους επιδραστικότερους δημιουργούς της σύγχρονης ευρωπαϊκής θεατρικής σκηνής, που ξεχωρίζει για την ανθρωποκεντρική γραφή και την κινηματογραφική αίσθηση που διαπερνούν τα έργα του. Από το ΚΘΒΕ, στο Μικρό Θέατρο Μονής Λαζαριστών.
- O ηθοποιός Μιχάλης Μητρούσης με αφορμή την θεατρική παράσταση TOC TOC όπου συμπρωταγωνιστεί. Από τις πιο αγαπημένες κωμωδίες της σύγχρονης θεατρικής σκηνής, γραμμένη από τον Laurent Baffie, που συνδυάζει το χιούμορ με την ανθρώπινη ψυχή, στο θέατρο Βρετάνια.
- Ο ζωγράφος Εμίλιο Παπαευαγγελίου με αφορμή την ατομική έκθεση του «Ανάμεσα / In-Between» στο European Centre Athens σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Ελισάβετ Πλέσσα. 60 και πλέον έργα, ζωγραφισμένα με στιλό διαρκείας, σε φύλλα μηνιαίων επιτραπέζιων ημερολογίων, ή στον καμβά, αντικατοπτρίζουν την ύπαρξη και την πίστη του ανθρώπου, με ορθολογισμό και δυναμική.
Παρουσίαση – Παραγωγή: Ολύνα Ξενοπούλου
