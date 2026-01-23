Ο Άρης Κακλέας, ο Μιχάλης Μητρούσης και ο Εμίλιο Παπαευαγγελίου στο ERTnews Radio

Στις «Συναντήσεις» με την Ολύνα Ξενοπούλου στο ERTnews Radio 105,8 καλεσμένοι θα είναι ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Άρης Κακλέας, ο ηθοποιός Μιχάλης Μητρούσης και ο ζωγράφος Εμίλιο Παπαευαγγελίου.