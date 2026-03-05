Ο Άρης Λάσκος και ο Βαλάντης Φράγκος καλεσμένοι στο «Drama Therapy» 

Στο νέο επεισόδιο του podcast «Drama Therapy» ο Αντώνης Τζαβάρας υποδέχεται τον Άρη Λάσκο και τον Βαλάντη Φράγκο και συζητούν για την παράσταση «Η Χαμένη Άνοιξη».

Ο Άρης υπογράφει τη θεατρική μεταγραφή του εμβληματικού μυθιστορήματος του Στρατή Τσίρκα και ο Βαλάντης τη σκηνοθεσία της παράστασης, η οποία παρουσιάστηκε σε δύο κύκλους, αρχικά στο θέατρο Πορεία και μετά στο θέατρο Δίπυλον.

«Η Χαμένη Άνοιξη» είναι το τελευταίο ολοκληρωμένο μυθιστόρημα του Στρατή Τσίρκα και δημοσιεύθηκε το 1976. Θα αποτελούσε το πρώτο κεφάλαιο μιας λογοτεχνικής τριλογίας, η οποία έμεινε ατελής, λόγω του θανάτου του συγγραφέα το 1980. Το βιβλίο συνδυάζει την υψηλή λογοτεχνία της συγγραφικής ωριμότητας του Τσίρκα με την πρόθεσή του να παρουσιάσει κρίσιμα ιστορικά γεγονότα και -επιπλέον- να τα σχολιάσει.

Τα γεγονότα είναι τα «Ιουλιανά». Η συνωμοσία του Παλατιού, η Αποστασία και όσα συνέβησαν στην πολιτική ζωή και το παρασκήνιο τον Ιούλιο του 1965, τα οποία οδήγησαν τελικά στο πραξικόπημα των Συνταγματαρχών, τον Απρίλιο του 1967.

Η σκηνική μεταφορά του βιβλίου, γέννησε μια συναρπαστική, νευρώδη παράσταση, που απέδωσε με εξαιρετική ευστοχία τον ρυθμό, την αγωνία και το συναίσθημα του πρωτότυπου κειμένου.

Το «Drama Therapy» είναι ένα podcast από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 και το ERT εcho, αφιερωμένο στο θέατρο.

Το επιμελείται και το παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Αντώνης Τζαβάρας και η βασική επιδίωξη της εκπομπής, είναι να αποτυπώσει τη ζωτικότητα, την ενέργεια και τη φρεσκάδα που εκπέμπονται τα τελευταία χρόνια από τους θεατρικούς χώρους της Αθήνας και όλης της Ελλάδας.

Σε κάθε επεισόδιο του «Drama Therapy», άνθρωποι του θεάτρου, κριτικοί και θεατές συζητούν για τις παραστάσεις της σεζόν αλλά και για οτιδήποτε μπορεί να έχει ως αφετηρία ή ως προορισμό τη θεατρική πράξη.

Επιπλέον, με τη βοήθεια των συνεργατών της εκπομπής, παρουσιάζονται χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την ιστορία του θεάτρου και αφιερώματα σε αγαπημένες παραστάσεις και πρόσωπα του παρελθόντος.

Info

«Drama Therapy» με τον Αντώνη Τζαβάρα

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7

Αποκλειστικά στο ERT εcho από Σάββατο 07 Μαρτίου, στις 12:00

