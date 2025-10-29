Ο αρχιτέκτονας του “πολιτικού funk” των 70s, Brian Jackson, στο στούντιο του Kosmos 93,6

Ένα 24ωρο πριν η Αθήνα υποδεχτεί για πρώτη φορά τον Brian Jackson, τον μουσικό που χάρισε ήχο, ρυθμό και πνοή στα λόγια του ποιητή, ακτιβιστή και περφόρμερ Gil Scott-Heron, τον υποδεχόμαστε στο στούντιο του Kosmos την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου στις 18:30 στην εκπομπή της Κλάουντια Μάτολα.

Ο γεννημένος στο Χάρλεμ πολυμουσικός (παίζει πλήκτρα, φλάουτο, σαξόφωνο, μπάσο, κιθάρα και κρουστά…) εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Αθήνα, για μια μοναδική βραδιά στο Gazarte, την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, ενώνοντας τη μουσική με το μήνυμα και τη μνήμη. Τα τραγούδια που ηχογράφησε με τον Gil Scott-Heron “The Revolution Will Not Be Televised”, “The Bottle”, “Home Is Where The Hatred Is” και “We Almost Lost Detroit” παραμένουν σήμερα εξίσου επίκαιρα. Μόνο που η μουσική και το μήνυμα του Brian Jackson δεν κραυγάζουν, δεν προσπαθούν να επιβληθούν αλλά να αφηγηθούν και να αφυπνίσουν.

Ταυτόχρονά με τις αφηγήσεις του για την σπουδαία διαδρομή που διένυσε με τον Gil Scott-Heron αλλά και ως σόλο καλλιτέχνης, η Κλάουντια Μάτολα θα μεταδώσει αποσπάσματα από το νέο κεφάλαιο στην πορεία του Brian Jackson που ονομάζεται “Now More Than Ever” ένα νέο άλμπουμ σε παραγωγή των Masters At Work (Louie Vega & Kenny Dope), με συμμετοχές των Moodymann, Black Thought και άλλων.

Αποκλειστικά στο Kosmos 93,6!