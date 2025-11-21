Ο Αχιλλέας Ραζής ταξιδεύει στον Ωκεανό του Ήχου

Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου η Θάλεια Καραμολέγκου ταξιδεύει στον Ωκεανό του Ήχου με τον ζωγράφο Αχιλλέα Ραζή. Ένας σύγχρονος εικαστικός καλλιτέχνης και εικονογράφος που μάς έχει ταξιδέψει στις εθνικές οδούς, σε συναυλίες και πανηγύρια, στις φωτεινές αλλά και λιγότερο φωτεινές πλευρές της πόλης, σε μια καθημερινότητα όπου το πλήθος συναντιέται με τις πιο μοναχικές μας περιπλανήσεις.

Με εξώφυλλα βιβλίων και δίσκων στις αποσκευές του και πάντα με τη μουσική ως σταθερό συνδετικό ιστό, θα βρίσκεται μαζί μας στο στούντιο του Κosmos για μια συνάντηση που θα ξεκινήσει από το υγρό στοιχείο για να απογειωθεί στον αέρα όπου θα βρεθούμε με τον Κοσμοναύτη και τον δικό του συνταξιδιώτη.

Επιμέλεια - παρουσίαση: Θάλεια Καραμολέγκου

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025, ώρα 20:00-22:00, στο Kosmos 93.6

