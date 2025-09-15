O Αχιλλέας Χατζηκωνσταντίνου είναι “Το Πρόσωπο της Εβδομάδας”

Την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025, στις 22:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας “Τα Πρόσωπα της Εβδομάδας” με τη Σταυρούλα Καραλή θα φιλοξενήσει τον κ. Αχιλλέα Χατζηκωνσταντίνου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Σμυρναίων, Γεωγράφο, Ιστορικό, Ερευνητή και Συγγραφέα.

Ο κ. Χατζηκωνσταντίνου, μαζί με τον κ. Γιώργο Πουλημένο έχουν μελετήσει τη διοικητική, την οικονομική και την κοινωνική ζωή της περιοχής της Σμύρνης, πριν από την καταστροφή. Μάλιστα, οι δυο ερευνητές έχουν βραβευτεί από την Ακαδημία Αθηνών για το δίτομο έργο τους “Η Προκυμαία της Σμύρνης - Ανιχνεύοντας ένα σύμβολο προόδου και μεγαλείου.”

Ο κ. Χατζηκωνσταντίνου μοιράζεται μαζί μας τις όμορφες στιγμές της πόλης πριν από την καταστροφή, έτσι όπως του τις διηγήθηκαν οι τελευταίοι Σμυρνιοί. Μιλάμε για την Προκυμαία - ένα σημαντικό και καθοριστικό έργο του 19ου αιώνα, που ταυτίστηκε με τη μοίρα της Σμύρνης στις καλές και στις μαύρες μέρες της - και αναζητούμε τους Σμυρνιούς και τις Σμυρνιές μιας άλλης εποχής. Περιγράφουμε την κοινωνική ζωή, τις οικίες, τις επιχειρήσεις και τα επαγγέλματά τους.

Ο κ. Χατζηκωνσταντίνου μας αποκαλύπτει και άγνωστες πτυχές της κοινωνικές ζωής της Σμύρνης, όπως τον λόγος για τον οποίο η εφημερίδα «Αμάλθεια» τυπώθηκε σε ροζ σατέν, ή την περίπτωση ενός σπιτιού που, αν και χτίστηκε μπροστά στην προκυμαία, η πρόσοψή του ήταν στην πίσω πλευρά…καθώς οι κόρες του ιδιοκτήτη ήταν εξαιρετικά όμορφες!

Ο ερευνητής και συγγραφέας μας μιλά επίσης για ένα σπίτι που η πρόσοψη του ήταν από φίλντισι αλλά και για τα σπίτια και τα κτίρια των Σμυρνιών που σώζονται μέχρι σήμερα.

Επιμέλεια - παρουσίαση: Σταυρούλα Καραλή

Μετάδοση: Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025, 22:00-23:00 ώρα Ελλάδας

Τρόποι Ακρόασης της Φωνής της Ελλάδας



· Εν κινήσει – ή εν πλω- στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμη στο Google Play Store και στο App Store

· Διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και το ERTecho

· Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη “Voice of Greece”

· Σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX

· Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και HellasSat4,39 ° E , και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39 °E

