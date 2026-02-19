Ο Δαμιανός Αγραβαράς στη Φωνή της Ελλάδας

Η νίκη του Akyla για την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision, προκάλεσε πολλές αντιδράσεις αλλά και συγκίνηση, για τον πρώτο ανοιχτά queer καλλιτέχνη που στέλνει η Ελλάδα στον διαγωνισμό. Με αφορμή αυτό το γεγονός οι δύο επόμενοι “Ιστορικοί Περίπατοι”, είναι αφιερωμένοι στην ιστορία της queer κοινότητας της Αθήνας, μια ιστορία σιωπών, η οποία, παρά την δυνατή μουσική, έμενε καλά κρυμμένη στο περιθώριο της πόλης.

Οδηγός μας είναι το μυθιστόρημα «Ω Λαλά!», το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Νήσος. Μέσα από τη ζωή του Λαλά, Ευάγγελου Χατζηδημητρίου όπως έγραφε η ταυτότητά του, όνομα που όμως ποτέ δεν αποδέχτηκε, φωτίζεται η καθημερινότητα της γκέι σκηνής, από τις δεκαετίες του ’60 έως και την κρίσιμη περίοδο του AIDS αρχές του 90: οι χώροι συνάντησης, οι κώδικες, οι φόβοι, οι επιθυμίες, το χιούμορ, αλλά και οι στρατηγικές ελευθερίας σε κοινωνίες που δεν ήταν έτοιμες να αποδεχτούν τη διαφορετικότητα.

Με συνοδοιπόρο μας τον Δαμιανό Αγραβαρά, ιστορικό και συγγραφέα του βιβλίου θα περιπλανηθούμε στην queer σκηνή και θα την παρατηρήσουμε ως ιστορικό και κοινωνικό φαινόμενο. Γιατί η Ιστορία των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων γράφτηκε κυρίως από αφηγήσεις όσων τόλμησαν να ζήσουν στα χρόνια της σιωπής, κάνοντας εκκωφαντικό θόρυβο εξαιτίας της αδιαπραγμάτευτης ανάγκη τους να είναι ο εαυτός τους.



Παραγωγή – παρουσίαση: Μαριλένα Κατσίμη

Μετάδοση Α Μέρους: Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026, 13:00 ώρα Ελλάδας

Μετάδοση Β Μέρους: Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, 13:00 ώρα Ελλάδας

