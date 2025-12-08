O Διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης Νίκος Σταμπολίδης στο Τρίτο

Ο Γενικός Διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης και καθηγητής Νίκος Σταμπολίδης είναι προσκεκλημένος στο Τρίτο Πρόγραμμα και στην εκπομπή «Ημερολόγιο Τέχνης» με Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη την Τρίτη 09 Δεκεμβρίου στις 18:00.Σε μια συζήτηση τετ α τετ, για τη φιλοσοφία, το όραμα και το διεθνή ρόλο του μουσείου, για την εμπειρία του σημερινού επισκέπτη, την τεχνολογία την καινοτομία και την ψηφιακή μετάβαση που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Ο Νίκος Σταμπολίδης - ο παντοτινός δάσκαλος - μιλάει για το μεγάλο ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα, αναλύει τη βαθιά συμβολική σημασία του ζητήματος και μας ταξιδεύει, με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο, στο ναό και την αρχιτεκτονική του τελειότητα.

