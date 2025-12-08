Ραδιόφωνο

O Διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης Νίκος Σταμπολίδης στο Τρίτο

O Διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης Νίκος Σταμπολίδης στο Τρίτο
Τρίτη 02 Δεκεμβρίου στις 18:00
ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κάθε Τρίτη στις 18:00, η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη, ξεφυλλίζει τις σελίδες στο «Ημερολόγιο τέχνης». Για μια ώρα, οι δράσεις πολιτισμού, το θέατρο, τα εικαστικά, τα νέα βιβλία, οι ενδιαφέρουσες ομιλίες και διοργανώσεις θα συναντούν την καθημερινότητα μας, με σκοπό, να τις συγκρατήσουμε στο μυαλό μας και να τις σημειώσουμε, ο καθένας στο δικό του ημερολόγιο ζωής.
Ο Γενικός Διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης και καθηγητής Νίκος Σταμπολίδης είναι προσκεκλημένος στο Τρίτο Πρόγραμμα και στην εκπομπή «Ημερολόγιο Τέχνης» με Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη την Τρίτη 09 Δεκεμβρίου στις 18:00.Σε μια συζήτηση τετ α τετ, για τη φιλοσοφία, το όραμα και το διεθνή ρόλο του μουσείου, για την εμπειρία του σημερινού επισκέπτη, την τεχνολογία την καινοτομία και την ψηφιακή μετάβαση που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε την πολιτιστική μας κληρονομιά. 

Ο Νίκος Σταμπολίδης - ο παντοτινός δάσκαλος - μιλάει για το μεγάλο ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα, αναλύει τη βαθιά συμβολική σημασία του ζητήματος και μας ταξιδεύει, με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο, στο ναό και την αρχιτεκτονική του τελειότητα 

Ηχος: Γιώργος Κωστόπουλος

INFO
Ημερολόγιο Τέχνης
με την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη
Κάθε Τρίτη στις 18:00
Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho

Κλασικά, Τρίτο

