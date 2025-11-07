Ο Δημήτρης Καλαντζής για τον Βασίλη Τσιτσάνη

Το Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025 στις 11 το βράδυ από το ΕΡΤnews radio 105.8 και την εκπομπή «Χορεύοντας στον ρυθμό του Σουίνγκ», ο Πανταζής Τσάρας μέσα από ένα διαφορετικό αφιέρωμα στον Βασίλη Τσιτσάνη, συνομιλεί με τον συνθέτη, πιανίστα και αυτοσχεδιαστή Δημήτρη Καλαντζή για την εμφάνισή του με τίτλο “Master's Voice” – Τσιτσάνης, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Στο πλαίσιο του κύκλου “Jazz @ Megaron” το κουαρτέτο του Δημήτρη Καλαντζή, μετά τις τζαζ αναγνώσεις της μουσικής του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη, επιστρέφει, μαζί με τα έγχορδα της Ορχήστρας Φιλαρμόνια, μεταφράζοντας αυτή τη φορά στη γλώσσα της τζαζ πασίγνωστα κομμάτια του δασκάλου τους –και όχι μόνο– Βασίλη Τσιτσάνη. Και, όπως λέει ο ίδιος, με τη φιλοδοξία να είναι 100% τζαζ και 100% Τσιτσάνης.

Στην εκπομπή θα μεταδοθούν τραγούδια της παράστασης από τους:

Δημήτρη Καλαντζή - πιάνο, ενορχηστρώσεις

Ανδρέα Πολυζωγόπουλο - τρομπέτα

Γιώργο Γεωργιάδη - μπάσο

Αλέξανδρο-Δράκο Κτιστάκη – ντραμς και τα Έγχορδα της ορχήστρας Φιλαρμόνια Αθηνών

Γιάννης Αντωνόπουλος- ενορχήστρωση και διεύθυνση εγχόρδων

Παραγωγή – Παρουσίαση: Πανταζής Τσάρας

Ηχοληψία – Μοντάζ : Αργύρης Παντελιάδης

Μετάδοση: Σάββατο, 08 Νοεμβρίου 2025 στις 23:00