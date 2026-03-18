Ο Δημήτρης Καστάρης στη Φωνή της Ελλάδας

Την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026, στις 18:00, η «Φωνή της Ελλάδας» και η εκπομπή «Φωνές και Μουσικές» φιλοξενούν έναν ξεχωριστό Έλληνα της διασποράς, τον τρομπονίστα, συνθέτη και παιδαγωγό Δημήτρη Καστάρη/Dimitris Kastaris.

Ο Δημήτρης Καστάρης, με πολυετή παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες και σημαντική πορεία στη διεθνή σκηνή της jazz και της latin μουσικής, μιλά για τη διαδρομή του από τη Θεσσαλονίκη έως τη Νέα Υόρκη, για τις ελληνικές του ρίζες και για τη βαθιά σχέση του με τη μουσική.

Μέσα από μια ουσιαστική και ανθρώπινη συζήτηση, θα αναφερθεί στη σύνδεση της βυζαντινής μουσικής με τη σύγχρονη δημιουργία, στη δράση του με την ορχήστρα του Latin Jazz Coalition, καθώς και στη νέα του δισκογραφική δουλειά, που γεφυρώνει πολιτισμούς και μουσικές παραδόσεις.

Μια εκπομπή αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής να ενώνει ανθρώπους και πατρίδες, με έντονο το στοιχείο της ελληνικής ομογένειας.

Επιμέλεια και παρουσίαση: Αλέξης Κώστας

Μετάδοση: Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026 στις 18:00

