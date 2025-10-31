Ο Δημήτρης Κούρτης στο Kosmos

Αυτήν την Κυριακή υποδεχόμαστε τον Νοέμβριο με ένα ταξίδι σε ονειρεμένους παραδείσους, μέσα από τον Ωκεανό του Ήχου, παρέα με τη Θάλεια Καραμολέγκου.

Συνταξιδιώτης μας ο κοινωνιολόγος Δημήτρης Κούρτης, συγγραφέας του βιβλίου «Πάμε στη Χονολουλού, Κώστας Μπέζος 1905-1943» (εκδόσεις Αίολος), που μας οδηγεί σε άγνωστα τοπία της μεσοπολεμικής Αθήνας, μέσα από την πολυσχιδή προσωπικότητα του Κώστα Μπέζου.

Μουσικές από τη Χαβάη, εξωτικές κιθάρες, σκίτσα, μεταμεσονύχτια καμπαρέ, περιηγήσεις στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια, στην Αίγυπτο και στην Τουρκία μπλέκονται σε ένα ενιαίο αφήγημα αποτυπώνοντας το πορτρέτο μιας εποχής και πλάθοντας μια διαφορετική εξιστόρηση από αυτήν που έχει καταγράψει η επίσημη ιστορία για την Ελλάδα του Μεσοπολέμου.

Φυσικά με το ανάλογο σάουντρακ!

Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025, 20:00-22:00

Kosmos 93,6

Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο!