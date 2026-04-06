O Δημήτρης Λινός στη “Φωνή της Ελλάδας”

Τη Μ. Τετάρτη 08 Απριλίου 2026, στις 13:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας «Ευ Ζην» με τη δημοσιογράφο Νάσια Μπουλούκου φιλοξενεί τον Δημήτρη Λινό, ομότιμο καθηγητή Χειρουργικής στην Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Lecturer in Surgery στην Ιατρική σχολή του Harvard, πρωτοπόρο στην Χειρουργική Ενδοκρινών Αδένων και, ταυτόχρονα, ιερέα.

Με τη βοήθεια του καλεσμένου, η εκπομπή θα προσεγγίσει δύο έννοιες που πολλές φορές θεωρούμε ότι ανήκουν σε διαφορετικούς κόσμους: την πίστη και την επιστήμη, αναζητώντας τη συμβολή της ψυχής στη θεραπεία του σώματος.

Μια ξεχωριστή συζήτηση για την επιστήμη, την πίστη, την ασθένεια, την ελπίδα και όσα πραγματικά χρειάζεται ο άνθρωπος στις δύσκολες στιγμές.

Παραγωγή - παρουσίαση: Νάσια Μπουλούκου

Μετάδοση: M. Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026, 13:00 ώρα Ελλάδας

