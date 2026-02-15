Ο Δημήτρης Βαρβαρήγος είναι «Ο ποιητής της Εβδομάδας»

Ο Δημήτρης Βαρβαρήγος γεννήθηκε στη Αθήνα. Αποφοίτησε από την αγγλική σχολή λογοτεχνίας «awarded by the writing scool». Γράφει σίριαλ για την τηλεόραση, Θέατρο και Λογοτεχνία. Έχουν ανέβει 6 θεατρικά έργα του. Έχει γράψει συνολικά 28 βιβλία. 18 μυθιστορήματα ενηλίκων και 10 παιδικά. Το βιβλίο «Υπατία» παρουσιάστηκε στην κεντρική αίθουσα της βιβλιοθήκης στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το 2007. Γυρίστηκε ταινία με τον τίτλο “Agora” Ισπανική παραγωγή 2009.

Τελευταία του μυθιστορήματα είναι: «Παράτα με». «Πίστη και Περηφάνια», «Μεθοδολογία Δημιουργικής γραφής», «Λιπεσάνορες», «Σχεδόν γυναίκα», «Ιδανικό αόριστο», ποίηση.

Θέατρο: «Άλκηστις» «Αγνοδίκη η Αθηναία» «Κασσάνδρα» Υπό έκδοση η ποιητική συλλογή «Άμεμπτες ασέλγειες» ποίηση 24 γράμματα εκδόσεις.

Είναι ραδιοφωνικός παραγωγός στην εκπομπή «Εγώ κι Εσείς», στο Greek Radio and news Florida και μέλος της Εταιρίας Συγγραφέων.

Η εβδομάδα από 16/2/2026 έως 22/2/2026 είναι αφιερωμένη στον ποιητή Δημήτρη Βαρβαρήγο.

Μουσική επιμέλεια: Μαρία Ρεμπούτσικα

Επιμέλεια ήχου: Ελευθερία Παπουτσάκη

Μετάδοση: Δευτέρα ως Παρασκευή στις 07:00 και 21:00 ώρα Ελλάδας και το Σ/Κ στις 19:00 ώρα Ελλάδας.

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ που απευθύνεται στους Έλληνες όπου γης, με όχημα τη διάδοση, τη στήριξη, και την προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού, έχει εντάξει στο πρόγραμμά της τα αφιερωματικά δίλεπτα ποίησης με τίτλο «Ο ποιητής της εβδομάδας» και «Η ποιήτρια της εβδομάδας». Κάθε εβδομάδα είναι αφιερωμένη σ’ έναν σύγχρονο Έλληνα ποιητή ή ποιήτρια, ενώ δεν απουσιάζουν οι ποιητές της Διασποράς. Οι ίδιοι οι ποιητές και οι ποιήτριες επιμελούνται τις ραδιοφωνικές ερμηνείες. Παράλληλα τα ποιήματα «ντύνονται» με μουσικά κομμάτια αγαπημένων δημιουργών. Επτά ποιήματα κάθε εβδομάδα, ένα ελληνικό ποίημα κάθε ημέρα, ταξιδεύει μέσα από τις συχνότητες της ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, στα πέρατα της γης, όπου υπάρχουν ελληνικές φωνές.

