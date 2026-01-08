Ο Διονύσης Αλεβίζος στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Ο φιλόλογος Διονύσης Αλεβίζος θα είναι καλεσμένος στην εκπομπή "Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια" στις 11 Γενάρη 2026 στο Δεύτερο Πρόγραμμα.

Θα συζητήσει με την στιχουργό Λίνα Νικολακοπούλου και την δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Χριστακάκη για το βιβλίο του "Το τραύμα και το πάσχον σώμα στην ποίηση της εκτόπισης" εκδόσεις Νήσος.

Πρόκειται για ιταλόγλωσσα ποιήματα των εκτοπισμένων στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης Πρίμο Λέβι, Έντιθ Μπρουκς που ήταν Ιταλοεβραίοι, των αντιστασιακών Λοντοβίκο Μπαρμπιάνο ντι Μπελτζιοζο, Κουίνττο Οζάνο, Μπρούνο Βαζάρι, Μίρκο Τζιουζέπε Κάμια και του αιχμάλωτου πολέμου, Μπρούνο Λόντι.

Μέσα από τον ποιητικό λόγο αναδύονται οι πτυχές, καθώς και οι συνέπειες της φρίκης στη μετέπειτα ζωή των επιζώντων: η κακοποίηση, η βία, η έκθεση του σώματος σε εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες, η απώλεια της θηλυκότητας για τις κρα τούμενες, η αφόρητη δίψα, η νόσος της πείνας (hunger disease), η Μετατραυματική Αγχώδης Διαταραχή (PTSD).Πώς το τραύμα μεταπλάστηκε σε ποίηση για την συντήρηση της μνήμης.

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7

