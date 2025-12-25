Ο Δρ. Όθων Αναστασάκης στην εκπομπή «Οι Έλληνες του κόσμου – Η Ελλάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο»

Την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025, στις 10:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή «Η Ελλάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο» με την Eliana Nunes φιλοξενεί τον καθηγητή Όθωνα Αναστασάκη.

Ο καθηγητής Όθων Αναστασάκης είναι Διευθυντής του Κέντρου Ευρωπαϊκών Σπουδών και του Κέντρου Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Παράλληλα, είναι Senior Research Fellow στο St Antony’s College, στη School of Global and Area Studies (OSGA) και στο Τμήμα Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Είναι επίσης επισκέπτης καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Πράγας.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι ευρύτατα και διεπιστημονικά, καλύπτοντας, μεταξύ άλλων, τη συγκριτική πολιτική των Βαλκανίων, την παγκόσμια και περιφερειακή γεωπολιτική, τη μετάβαση και δημοκρατικοποίηση στη Νότια και Νοτιοανατολική Ευρώπη, την ελληνική εξωτερική πολιτική και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τον ευρωπαϊκό λαϊκισμό και την ακροδεξιά, τον ρόλο της Ρωσίας στη ΝΑ Ευρώπη καθώς και τη διασπορά. Τα μαθήματά του στην Οξφόρδη αφορούν στην πολιτική της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη γεωπολιτική στις διεθνείς σχέσεις.

Στη συνέντευξή του στην εκπομπή «Η Ελλάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο» θα συζητήσει επίκαιρα γεωπολιτικά ζητήματα, όπως τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις του στην Ευρώπη, τον "ρωσικό υβριδικό πόλεμο", καθώς και θέματα εθνικού ενδιαφέροντος, όπως τη σχέση της Ελλάδας με το ΝΑΤΟ και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Παρουσίαση: Eliana Nunes

Επιμέλεια: Νατάσα Βησσαρίωνος

Μετάδοση: Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 ώρα Ελλάδας και σε επανάληψη στις 23:00 ώρα Ελλάδας

