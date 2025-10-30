«Ο δράκος που έπλεκε λέξεις» & «Το βασίλειό μου για ένα παιχνίδι»

Δύο υπέροχα παραμύθια της συγγραφέως Μαριάννας Κουμαριανού παρουσιάζει η εκπομπή «Διηγήσεις» - «Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά» από τις εκδόσεις Καλέντης, το Σάββατο 01.11.2025 στις 17:00 με 18:00 από τη Φωνή της Ελλάδας.



Στο πρώτο μισάωρο της εκπομπής ακούμε την ιστορία «Ο δράκος που έπλεκε λέξεις», μία όμορφη "παραμυθιακή" αφήγηση με δυνατούς συμβολισμούς μιας παλιάς ιστορίας που φτάνει έως τις μέρες μας, την οποία η συγγραφέας εμπνεύστηκε όταν επισκέφθηκε το χωριό Γλυκή της Παραμυθιάς στην Ήπειρο. Η εικονογράφος Ρένια Μεταλληνού αποτύπωσε τον τόπο και την ατμόσφαιρα του παραμυθιού με στοιχεία του χθες και του σήμερα μπρος στην επιβλητική ομορφιά της ηπειρωτικής γης και του ποταμού Αχέροντα. Μία αλληγορική ιστορία που οι λέξεις και τα νοήματα της επιβίωσαν στον χρόνο, διασώζοντας τους θησαυρούς της παράδοσής μας.

Στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής μας η συγγραφέας με παιχνιδιάρικη διάθεση μας καλεί όλους, μεγάλους και μικρούς, σε μία παρτίδα..σκάκι! Μέσα από μια παραμυθένια αφήγηση που εμπεριέχει σκακιστικούς όρους και τις πανέμορφες ζωγραφιές της Ελίζας Βαβούρη, μεταφερόμαστε στο βασίλειο του σκακιού και γνωρίζουμε τη βασίλισσα, τους στρατηγούς, τους ίππους και τους πύργους! Ένα εικονογραφημένο βιβλίο που εισάγει τα παιδιά στον κόσμο ενός θαυμάσιου επιτραπέζιου παιχνιδιού που αποτελεί πλέον ολυμπιακό άθλημα και απαιτεί συγκέντρωση, σκέψη και προσοχή!

Ιστορία 1η: «..κάποτε, ζούσε ένας δράκος που έπλεκε λέξεις και τις άφηνε να κυλούν στον ποταμό. Έστελνε στους ανθρώπους λέξεις δροσερές, που τους ξεδιψούσαν, αλλά και λέξεις ευγνωμοσύνης, που τους γέμιζαν αγάπη. Από τότε πέρασαν πολλά χρόνια. Ο ποταμός κυλάει ακόμα και κόσμος από ανατολή και δύση έρχεται για να τον δει και να ακούσει την ιστορία του. Αν σταθείς κοντά του, μπορεί να ακούσεις τον ψίθυρό του..».



Ιστορία 2η: «..σε αυτό το παραμυθένιο βασίλειο όλα γίνονται με μεγάλη σκέψη και πολύ κέφι! Ο καθένας έχει μια ξεχωριστή θέση και όλοι ακολουθούν τους κανόνες: ο βασιλιάς, η βασίλισσα, οι αξιωματικοί, οι ίπποι, οι πύργοι και κάθε πλάσμα φανταστικό ή πραγματικό που κινείται στη σκακιέρα. Αν σου αρέσουν τα παραμύθια και τα παιχνίδια, εδώ θα συναντήσεις τον βασιλιά των παιχνιδιών!»

Παραγωγή - παρουσίαση: Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά

Μετάδοση: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025, 17:00-18:00 ώρα Ελλάδας

