Ο εικαστικός και Καθηγητής της ΑΣΚΤ Μάριος Σπηλιόπουλος στη “Δική μας Πόλη”

Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 22:00-23:00, η εκπομπή "Η Δική μας Πόλη" φιλοξενεί τον εικαστικό και Καθηγητή της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, Μάριο Σπηλιόπουλο. Σε μία εκ βαθέων συζήτηση με τον Θέμη Ροδαμίτη, ο καλεσμένος στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας θα αναφερθεί σε πολλά καίρια κοινωνικά θέματα της εποχής - τη βία, τον φόβο, τον έρωτα, τον θάνατο, την απουσία κοινωνικής ευαισθησίας, αλληλεγγύης, συμπόνιας.

Ο καλλιτέχνης θα μιλήσει ακόμη για τις σημαντικές εκθέσεις όπου έχει συμμετάσχει στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στο έργο "Ανθρώπων Ίχνη 4 - Η συνομιλία των κόσμων", τη μεγάλη βιντεοηχητική εγκατάσταση που πραγματοποιήθηκε ως ανάθεση της επιτροπής Λάρνακα 2030 και αφορά τη διεκδίκηση της πόλης ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Στο έργο ο καλλιτέχνης εκθέτει 600 ζευγάρια μεταχειρισμένα παπούτσια ανθρώπων που περπάτησαν στην πόλη διαφορετικών ηλικιών, εθνοτήτων, θρησκειών.

Επιμέλεια - παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, 22:00-23:00 ώρα Ελλάδας

Επανάληψη: Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, 05:00-06:00 ώρα Ελλάδας

