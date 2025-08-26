Ο Ελευθέριος Πλάτων είναι το Πρόσωπο της Εβδομάδας

Ο Ελευθέριος Πλάτων, καθηγητής του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι καλεσμένος την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025, στις 22:00 ώρα Ελλάδας, στην εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας «Τα Πρόσωπα της Εβδομάδας» με τον Χρήστο Παγώνη και τη Σταυρούλα Καραλή.

Ο κ. Πλάτων μας μιλά για την ιστορία του Μινωικού Πολιτισμού και των Ανακτόρων της Κνωσού, για τις ανασκαφές του Άρθουρ Έβανς που έφεραν στην επιφάνεια πολύτιμα ευρήματα, για τον μύθο του Μινώταυρου και του λαβύρινθου, όπως επίσης και για την κοινωνική ζωή και την αρχιτεκτονική των μινωικών ανακτόρων.

Ο καλεσμένος δεν παραλείπει να τονίσει και τη σημασία της πρόσφατης ένταξης των μινωικών ανακτόρων στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Επιμέλεια – παρουσίαση: Σταυρούλα Καραλή, Χρήστος Παγώνης

Μετάδοση: Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025, 22:00-23:00 ώρα Ελλάδας

