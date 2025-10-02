“Ο Ερωτόκριτος στον Λαβύρινθο” και ο Ross Daly στο Δεύτερο

Στη εκπομπή του Πανταζή Τσάρα, τα "Καινά Δαιμόνια", την Κυριακή 05 Οκτωβρίου θα είναι καλεσμένος ο πολυπράγμων σολίστας, συνθέτης, αυτοσχεδιαστής και διδάσκαλος Ross Daly.

Αφορμή το ιστορικό και ανεπανάληπτο ποιητικό έργο του "Ερωτόκριτου" του Βιτσέντζου Κορνάρου , που θα παρουσιαστεί στο Ηρώδειο την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου από το "Μουσικό Εργαστήρι Λαβύρινθος" υπό την διεύθυνση του Ross Daly.

Την εκδοχή αυτή του "Ερωτόκριτου" με τις πρωτότυπες συνθέσεις, υπογράφουν ο Μήτσος Σταυρακάκης, η Κέλυ Θωμά, η Ευγενία Τόλη - Δαμαβολίτη, ο Βασίλης Σταυρακάκης, ο Στέλιος Πετράκης και ο Ross Daly. Η μουσική της παράστασης εστιάζει σε σύγχρονες, πρωτότυπες μουσικές συνθέσεις και σε μια πολυδιάστατη ενορχηστρωτική προσέγγιση, οι οποίες προκύπτουν από τη συνεργασία, τη συλλογικότητα και τις διαπολιτισμικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των καλλιτεχνών, στοιχεία που διαχρονικά χαρακτηρίζουν το έργο του Μουσικού Εργαστηρίου Λαβύρινθος.

Ο Πανταζής Τσάρας συνομιλεί με τον Ross Daly για αυτή την πολύ σημαντική μουσικό ποιητική παράσταση που πρωτοπαρουσιάστηκε στην Κρήτη την προηγούμενη χρονιά στο πλαίσιο του προγράμματος "Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός" με μια ομάδα σπουδαίων καλλιτεχνών.

Οι συντελεστές που απαρτίζουν την παράσταση του Ηρωδείου είναι οι εξής:

Μουσικοί:

Ross Daly: λύρα, ραμπάμπ, τάρχου, σάζι

Κέλυ Θωμά: λύρα

Στέλιος Πετράκης: λύρα

Γιώργος Μανωλάκης: τραγούδι, λαούτο

Efren Lopez: vielle a roue, λάφτα

Χάρης Λαμπράκης: νέυ

Yasamin Shahhosseini: ούτι

Mayu Shviro: τσέλο

Παύλος Σπυρόπουλος: κοντραμπάσο

Sakir Ozan Uygan: κρουστά

Carles Dorador Jové: θεόρβη

Βασίλης Σταυρακάκης, Γιώργος Ξυλούρης, Ευγενία Τόλη - Δαμαβολίτη και Γιώργος Μανωλάκης: τραγούδι

Μήτσος Σταυρακάκης, Γιώργος Ξυλούρης και Νίκος Βρεντζος: αφήγηση

Μήτσος Σταυρακάκης: επιλογή κειμένων και προσαρμογή

Επιμέλεια – Παρουσίαση: Πανταζής Τσάρας

Ηχοληψία- Μοντάζ: Αργύρης Παντελιάδης

Μετάδοση: Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 στο Δεύτερο Πρόγραμμα στις 23:00