Ο Ερρίκος Σοφράς Μιλά στο Τρίτο για τη Λίλα Ντε Νόμπιλι

Με αφορμή την έκθεση της Λίλα Ντε Νόμπιλι «Υλικά Ονείρων» ο Ερρίκος Σοφράς, συλλέκτης των έργων της, μεταφραστής και φιλόλογος συναντά την Κατερίνα Ζαχαροπούλου στην 1η εκπομπή του νέου Κύκλου της ΕΠΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ, το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, στις έξι το απόγευμα, στο Τρίτο Πρόγραμμα.

Ερρίκος Σοφράς (Φωτογραφία: Πάρις Ταβιτιάν)

Η έκθεση της Λίλα Ντε Νόμπιλι «Υλικά Ονείρων» παρουσιάζεται στον χώρο του συλλέκτη Σωτήρη Φέλιου, στη Φωκίωνος Νέγρη (από την 01.12.2025 έως τις 20.02.2026). Ο Ερρίκος Σοφράς, συλλέκτης των έργων της, μεταφραστής και φιλόλογος μας ταξιδεύει στον κόσμο «εκείνης που υπήρξε σπουδαία σκηνογράφος κι ενδυματολόγος με κορυφαίες συνεργασίες για μία 20ετία, αλλά ζωγράφος για πάντα».

Λίλα ντε Νόμπιλι

H Λίλα ντε Νόμπιλι θεωρείται η σημαντικότερη σκηνογράφος των ζωγραφιστών σκηνικών και συνεργάστηκε σε παραστάσεις-σταθμούς στο θέατρο και στην όπερα δημιουργώντας αριστουργηματικές σκηνογραφίες. Δούλεψε με τη Μαρία Κάλλας και την Εντίθ Πιαφ, τον Ζαν Κοκτό και τον Λουκίνο Βισκόντι, τον Πίτερ Χολ και τον Φράνκο Τζεφιρέλι, τον Λόρενς Ολίβιε και την Ινγκριντ Μπέργκμαν.

Ο Ερρίκος Σοφράς μιλά στην Κατερίνα Ζαχαροπούλου για αυτή την ….«αινιγματική και ευάλωτη δημιουργό , μια μορφή σιωπηλή που πέρασε από την εποχή της αφήνοντας πίσω της ένα ίχνος από φως».. και όπως είπε ο αδελφικός της φίλος Γιάννης Τσαρούχης «είναι από τα λίγα πρόσωπα του πρόστυχου κόσμου που ζούμε που με κάνουν να αισθάνομαι υπερήφανος που είμαι άνθρωπος». Ο Ερρίκος Σοφράς αναφέρεται στην προσωπικότητα και το έργο της Ντε Νόμπιλι με προσωπική συγκίνηση την οποία συνοδεύει με την ανάγνωση ενός σονέτου του Σαίξπηρ και ένα απόσπασμα από τα «Άνθη του Κακού» σε μεταφράσεις δικές του.

INFO

Η Εποχή των Εικόνων στο Τρίτο

Κάθε Σάββατο στις 18:00

με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho