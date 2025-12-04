Ο Eusebi Ayensa στη “Δική μας Πόλη”

Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025, στις 12:00-13:00 (ώρα Ελλάδας), η εκπομπή "Η Δική μας Πόλη" με τον Θέμη Ροδαμίτη θα φιλοξενήσει στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας τον πολυβραβευμένο ελληνιστή Εουσέμπι Αγιένσα (Eusebi Ayensa), καθηγητή ελληνικής φιλολογίας στο πανεπιστήμιο της Ζιρόνα και διευθυντή στο Ακαδημαϊκό και Εκπαιδευτικό τμήμα του αρχαιολογικού χώρου του Εμπορίου/Empúries, στην Καταλονία, σε ένα επεισόδιο αφιερωμένο στον Κ. Π. Καβάφη.

Αφορμή για τη συνάντηση αυτή είναι η πρόσφατη έκδοση δύο τόμων με ολόκληρο το ποιητικό έργο το Αλεξανδρινού από τις εκδόσεις Διόπτρα, σε επιμέλεια και πρωτογενή σχολιασμό του κ. Αγιένσα (K.Π. Καβάφης-Ποιήματα, 1-154, 155-289). Η νέα αυτή έκδοση ενσωματώνει όλες τις διορθώσεις του ποιητή, τόσο σε χειρόγραφα, όσο και στα φυλλάδια που τύπωνε κατά τη διάρκεια της ζωής του σε διάφορα τυπογραφεία της Αλεξάνδρειας, και αποτελεί τον καρπό πολύχρονης έρευνας και μελέτης του καβαφικού έργου από επιμελητή της έκδοσης.

Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στην αξία της γλώσσας στην ποίηση του Καβάφη, στην ιδιαίτερη γραφή του, την καλλιγραφία του, αλλά και στη ζωή του - στα νεανικά του χρόνια, στον έρωτα, στις φιλίες, στην αγάπη του για την πόλη του, την Αλεξάνδρεια- ενώ κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα διαβάσουν ποιήματα οι ηθοποιοί Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και Στέλιος Μάινας.

Συντονιστείτε!

Παραγωγή – παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025, 12:00-13:00 ώρα Ελλάδας

Επανάληψη: Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, 01:00-02:00 το πρωί

