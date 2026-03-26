Ο Ευάρεστος Πιμπλής και ο Θωμάς Ιωάννου στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Ο συγγραφέας Ευάρεστος Πιμπλής και ο ποιητής Θωμάς Ιωάννου θα είναι καλεσμένοι στις 29 Μαρτίου 2026 στην εκπομπή "Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια" στις 22:00 στο Δεύτερο Πρόγραμμα.

Στο πρώτο ημίωρο η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με τον Ευάρεστο Πιμπλή που ζει και εργάζεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη του Παρισιού, για το πρώτο του μυθιστόρημα "Πέρα από την συναίνεση" Εκδόσεις Πόλις, όπου προβληματίζεται για το κίνημα BeyondConsent, μετά το κίνημα Metoo.

Οταν λέμε "ναι" στον έρωτα σε τι συναινούμε,ποιά είναι τα όρια της συναίνεσης,της επιθυμίας και της βίας, πώς επηρεάζουν τα κοινωνικά πρότυπα την ερωτική επιθυμία; Πρόκειται για μια νέα πολιτισμική προσέγγιση σε σύγχρονα ζητήματα.

Στο δεύτερο ημίωρο συζητούμε με τον νευρολόγο από την Πρέβεζα Θωμά Ιωάννου για την δεύτερη ποιητική του συλλογή "Ανοιχτή ημερομηνία" Εκδόσεις Πόλις, όπου μέσα από την συνομιλία του με την προγενέστερη λογοτεχνική γενιά Ελλήνων και ξένων ποιητών και όχι μόνο, αμφισβητεί, υπονομεύει, ερμηνεύει, φωτίζει καθιερωμένες αντιλήψεις για τον άνθρωπο, την ποίηση, την κοινωνία, την σημερινή δυστοπία.

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7

Μπορείτε να ακούσετε όλες τις εκπομπές εδώ