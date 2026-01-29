Ο Γεωργανδρέας Ζάννος στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Ο Γεωργανδρέας Ζάννος, Διευθυντής του ΟΣΔΕΛ (Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων και Λόγου) θα είναι καλεσμένος την 1η Φλεβάρη 2026 στην εκπομπή "Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια" στο Δεύτερο Πρόγραμμα στις 22:00.

Θα συζητήσει με την στιχουργό Λίνα Νικολακοπούλου και την δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Χριστακάκη για την σημασία της θωράκισης της πνευματικής ιδιοκτησίας απέναντι στις ανεξέλεγκτες εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, την συνέχεια της ενυπόγραφης δημιουργίας ως προϋπόθεση για την ζωντανή δύναμη του πολιτισμού. Θυμάται πώς αντάμωσε το 1985 με τον Μάνο Χατζιδάκι και ποιά ανάγκη γέννησε την δημιουργία υπεράσπισης των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου του μεγάλου μουσικοσυνθέτη.

Επίσης, ο Ζάννος Γεωργανδρέας συστήνει το bookpoint ως την πιο αξιόπιστη διαδικτυακή πλατφόρμα και το πιο αξιόπιστο εργαλείο στο χώρο του βιβλίου με ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία για κάθε τύπο βιβλίου.

