O Γεράσιμος Ευαγγελάτος στο Drama Therapy
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025, στις 17:00
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο στιχουργός και θεατρικός συγγραφέας Γεράσιμος Ευαγγελάτος, προσκεκλημένος στο podcast “Drama Therapy” με τον Αντώνη Τζαβάρη

Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου βγαίνει στον αέρα το δεύτερο επεισόδιο του podcast «Drama Therapy». 

Προσκεκλημένος της εκπομπής είναι ο στιχουργός και θεατρικός συγγραφέας Γεράσιμος Ευαγγελάτος, για μια συζήτηση με αφορμή τις δύο παραστάσεις δικών του έργων που παρουσιάζονται αυτήν την περίοδο στην Αθήνα. 

Για το «Hotel Amour» (θέατρο Ακροπόλ) και το «Blue Train» (θέατρο Άλμα) μιλούν επίσης ο συνθέτης Θέμης Καραμουρατίδης, ο σκηνοθέτης Γιώργος Σουλεϊμάν και οι ηθοποιοί Σπύρος Χατζηαγγελάκης και Βασίλης Μηλιώνης

Η χρονομηχανή του «Drama Therapy» ταξιδεύει στην 27η Νοεμβρίου του 1953, στη μέρα που έφυγε απ’ τη ζωή ο Γιουτζίν Ο’ Νιλ, και η Ειρήνη Γιανναρά μας θυμίζει στιγμές από το έργο και την τρικυμιώδη ζωή του σπουδαίου Αμερικανού συγγραφέα.   

«Drama Therapy» με τον Αντώνη Τζαβάρα
Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7
