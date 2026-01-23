Ο Γιάννης Ξανθούλης στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Ραντεβού την Κυριακή

«Δε θα ‘θελα να μου συμβεί τίποτα απ’ ό,τι συνέβη στους ήρωές μου», εξομολογείται αυτή την Κυριακή 25 Ιανουαρίου στις 6 μ.μ. ο Γιάννης Ξανθούλης στον Φώτη Απέργη. Αλλά προσθέτει: «Μερικές φορές βέβαια τους ζηλεύω γιατί έχουν περάσει πολύ καλύτερα από μένα».

Με λόγο χειμαρρώδη και απολαυστικό, ο δημοφιλής συγγραφέας αναφέρεται στο τελευταίο του μυθιστόρημα «Η άλωση των Αθηνών από τις αδερφές Γαργάρα». Αλλά και στα θεατρικά σκετς που έγραφε από τα παιδικά του χρόνια. Στα τραγούδια του Χατζιδάκι που τον μάγεψαν στις αρχές της δεκαετίας του ’60, όταν πια η κοινωνία -όσο της επέτρεπε- άρχισε ν’ αφήνει πίσω της το τραύμα του Εμφυλίου. Στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας και στους μουσικούς διαγωνισμούς του. Αλλά και στο πώς εξελίσσεται σήμερα ο κόσμος, καθώς και στον γιο του, ο οποίος ζει και εργάζεται ως χειρουργός στη Νορβηγία. Και μάλιστα, σ’ ένα απαιτητικό πρόγραμμα για τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην Ιατρική.

