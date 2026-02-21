Ο Γιάννης Παρασκευόπουλος στη Φωνή της Ελλάδας

Τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα Ελλάδας 22:00-23:00, η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας "Η Δική μας Πόλη" με τον Θέμη Ροδαμίτη θα φιλοξενήσει τον Γιάννη Παρασκευόπουλο, συγγραφέα του βιβλίου "Η ποιητική του Κήπου".

Ο καλεσμένος θα αναφερθεί σε ξεχωριστά παραδείγματα της ιστορίας όπου η φύση και ο κήπος διαλέχτηκαν αρμονικά με το ευρύτερο περιβάλλον. Θα μιλήσει για θαυμαστούς ιδιαίτερους κήπους, για τα δέντρα ως σημείο αναφοράς για τον άνθρωπο, καθώς επίσης και για τη δυσλειτουργία και την επικινδυνότητα του μπετόν στη ζωή μας και τις καταστροφές που επιφέρει ο σύγχρονος τρόπος ανάπτυξης.

Παραγωγή - παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026, 22:00-23:00 Ελλάδας - και σε επανάληψη στις 05:00-06:00 το πρωί της Τρίτης.

