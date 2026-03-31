O Γιάννης Ραχιώτης στο «Αποτύπωμα»

Την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026, στις 12:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή «Αποτύπωμα» με τη Φούλη Ζαβιτσάνου συναντά τον νομικό Γιάννη Ραχιώτη, μέλος της Διεθνούς Ένωσης Δημοκρατικών Νομικών, για να μας μιλήσει για το βιβλίο του Ervand Abrahamian «Η Σύγχρονη Ιστορία του Ιράν» που εκδόθηκε πρόσφατα από τις Εκδόσεις Σάλτο-σειρά Κάλλιστος.

Μακριά από τις στρεβλές και στερεοτυπικές εικόνες των μίντια, το βιβλίο του αρμενοϊρανικής καταγωγής διεθνώς καταξιωμένου ιστορικού μας εισάγει στην πολυτάραχη ιστορική πορεία του Ιράν, βοηθώντας μας να κατανοήσουμε και να προσεγγίσουμε ουσιαστικότερα την σημερινή, εξαιρετικά κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία.

Παραγωγή - παρουσίαση: Φούλη Ζαβιτσάνου

Μετάδοση: Πέμπτη: 2 Απριλίου 2026, 12:00 ώρα Ελλάδας - και σε επανάληψη την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026, στις 04:00

