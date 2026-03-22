Ο Γιώργος Αλισάνογλου είναι «Ο ποιητής της Εβδομάδας»

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ που απευθύνεται στους Έλληνες όπου γης, με όχημα τη διάδοση, τη στήριξη, και την προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού, έχει εντάξει στο πρόγραμμά της τα αφιερωματικά δίλεπτα ποίησης με τίτλο «Ο ποιητής της εβδομάδας» και «Η ποιήτρια της εβδομάδας». Κάθε εβδομάδα είναι αφιερωμένη σ’ έναν σύγχρονο Έλληνα ποιητή ή ποιήτρια, ενώ δεν απουσιάζουν οι ποιητές της Διασποράς. Οι ίδιοι οι ποιητές και οι ποιήτριες επιμελούνται τις ραδιοφωνικές ερμηνείες. Παράλληλα τα ποιήματα «ντύνονται» με μουσικά κομμάτια αγαπημένων δημιουργών. Επτά ποιήματα κάθε εβδομάδα, ένα ελληνικό ποίημα κάθε ημέρα, ταξιδεύει μέσα από τις συχνότητες της ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, στα πέρατα της γης, όπου υπάρχουν ελληνικές φωνές.

Η εβδομάδα από 23/3/2026 έως 29/3/2026 είναι αφιερωμένη στον ποιητή Γιώργο Αλισάνογλου.

Ο Γιώργος Αλισάνογλου είναι ποιητής, μεταφραστής και εκδότης. Σπούδασε κοινωνιολογία και πολιτικές επιστήμες. Τον Νοέμβριο του 2005 ίδρυσε τις Εκδόσεις – Βιβλιοπωλείο Σαιξπηρικόν στη Θεσσαλονίκη. Η ποίησή του έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες, έχει συμπεριληφθεί σε ανθολογίες και έχει λάβει μέρος σε διάφορα ποιητικά φεστιβάλ και εκθέσεις βιβλίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τελευταία του βιβλία: Κυψέλες, Κίχλη 2021 και Ποιήματα μιας Γοτθικής Βραδιάς, Σαιξπηρικόν 2024.



Μουσική επιμέλεια: Μαρία Ρεμπούτσικα

Επιμέλεια ήχου: Ελευθερία Παπουτσάκη – Γιώργος Γιαννακούλας

Μετάδοση: Δευτέρα ως Παρασκευή στις 07:00 και 21:00 ώρα Ελλάδας και το Σ/Κ στις 19:00 ώρα Ελλάδας.

