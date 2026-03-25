Ο Γιώργος Δέλφης στην εκπομπή “Οι Έλληνες Τζαζίστες”

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026, στις 22:00
Η εκπομπή “Οι Έλληνες Τζαζίστες” με τον Πανταζή Τσάρα θα φιλοξενήσει τον πιανίστα, συνθέτη, αυτοσχεδιαστή και ενορχηστρωτή, Γιώργο Δέλφη.

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026, στις 22:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή “Οι Έλληνες Τζαζίστες” με τον Πανταζή Τσάρα θα φιλοξενήσει τον πιανίστα, συνθέτη, αυτοσχεδιαστή και ενορχηστρωτή, Γιώργο Δέλφη - έναν μουσικό με βαθιά γνώση γύρω από την Ευρωπαϊκή μουσική και την τζαζ, ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια ζει και δημιουργεί στο Παρίσι.

Σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική συνάντηση στο Στούντιο Β' της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ο Γιώργος Δέλφης θα μιλήσει με τον Πανταζή Τσάρα για τον αυτοσχεδιασμό, το Σουίνγκ και την Τζαζ σκηνή - στο Παρίσι αλλά και γενικότερα-, θα ερμηνεύσει στο πιάνο διάφορες συνθέσεις του και θα αυτοσχεδιάσει για τους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας. Να είστε εκεί!

Παραγωγή – Παρουσίαση: Πανταζής Τσάρας
Ηχοληψία: Διονύσης Λυμπέρης
Μοντάζ: Αργύρης Παντελιάδης
Μετάδοση: Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026, 22:00-23:00 ώρα Ελλάδα

