Ο Γιώργος Δούσης στο Τρίτο με το “The Child Inside” του

Το "The Child Inside" παρουσιάζει ο συνθέτης Γιώργος Δούσης τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025 στις «Βραδινές Αρμονίες» του Γιώργου Κωνσταντίνου, σε μια εκπομπή που ανανεώνει το ραντεβού της Δευτέρας με εκπροσώπους της νέας Ελληνικής μουσικής δημιουργίας, στο Τρίτο, στις έντεκα το βράδυ.

«Ό,τι ήσουν παιδί το ξαναβρίσκεις

στο γέλιο και το δάκρυ, τα πρώτα σου.»



Κωστής Παλαμάς

«Ο κύκλος "The Child Inside" είναι ένας ύμνος στην παιδικότητα, την καθαρότητα της σκέψης και της ψυχής, την ελπίδα για το μέλλον, την ανατροφοδότηση και την αγάπη, σημειώνει ο δημιουργός του Γιώργος Δούσης. «Παράλληλα, αποτελεί μια κραυγή για τη χαμένη παιδικότητα της ενήλικης ζωής μας, καθώς και για την απώλεια της ονειροπόλησης. Το έργο εμπεριέχει τη δυαδικότητα της απόγνωσης και της ελπίδας, της ονειροπόλησης και της ματαίωσης, της χαράς και της απογοήτευσης. Συνολικά, κομίζει την εικόνα της παιδικότητας σε όλες τις φάσεις της ζωής του ανθρώπου: πρώιμη, παιδική, ενήλικη και γεροντική.

«Το παιδί μέσα» (μας) είναι ένα ηχητικό αποτύπωμα που μας θυμίζει πως το παιδί δεν είναι μόνο ελπίδα, αλλά και το παρελθόν και το μέλλον μας, η ελευθερία και η φαντασία, η ανάμνηση και η αναγέννηση. Το κατά πόσο θα επιτρέψουμε στο παντοτινό παιδικό γέλιο να ορίζει το "μέσα" μας και να φωτίζει το "έξω" μας, είναι προσωπική επιλογή του καθενός. Μια επιλογή που επηρεάζει τη συμπεριφορά μας και, συνεπώς, το σύνολο του κοινωνικού ιστού.»

Ο Γιώργος Δούσης γεννήθηκε στην Αθήνα. Έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πιο διακεκριμένους σύγχρονους συνθέτες της χώρας του. Η μουσική του χαρακτηρίζεται από υψηλή τεχνική τελειότητα, πλούτο ηχοχρωμάτων και διεισδυτική αποτύπωση χαρακτήρων, ιδιαίτερα στα σκηνικά έργα. Τα έργα του περιλαμβάνουν ένα Κοντσέρτο για Πιάνο (2017), ένα Κοντσέρτο για Βιολοντσέλο (2023), έργα για συμφωνική ορχήστρα και έργα για μικρά σύνολα. Στα σκηνικά του έργα περιλαμβάνονται οκτώ όπερες διαφόρων ειδών, ενώ η οικογενειακή όπερα «Τα Μαγικά Μαξιλάρια» (2020) και η «Έντα Γκάμπλερ» (2018) ήταν παραγγελίες από την Εθνική Λυρική Σκηνή.

Σπούδασε σύνθεση με τον Θ. Αντωνίου και παρακολούθησε σεμινάρια σύνθεσης με τους B. Ferneyhough, W. Rihm, M. Stroppa, Ivan Fedele, B. Mantovani και S. Sciarrino, μεταξύ άλλων.

Η μουσική του έχει ερμηνευθεί από σύνολα όπως η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, καθώς και από μικρότερα σύνολα σε όλο τον κόσμο (Ηνωμένο Βασίλειο, Η.Π.Α., Λουξεμβούργο, Γερμανία, Ισπανία, Δανία, Μεξικό, Πορτογαλία, Φινλανδία κ.ά.). Ως ενορχηστρωτής και διασκευαστής έχει συνεργαστεί με σημαντικές ορχήστρες όπως η Boston Pops–BSO και η Συμφωνική Ορχήστρα των Καννών. Είναι μέλος της ISCM GR (Διεθνής Εταιρεία Σύγχρονης Μουσικής).

Βραβεία και Διακρίσεις

2025 : Χορωδιακό έργο " Soil, Sea, Flame, and Breath" – Επιλέχθηκε ως ένα από τα δέκα νικητήρια έργα στον διεθνή διαγωνισμό “Cry of the Earth” Call for Scores , που διοργανώθηκε από το EcoVoice Project (παρουσίαση στο Σικάγο , 12 Οκτωβρίου 2025 ).

: Χορωδιακό έργο " – Επιλέχθηκε ως ένα από τα στον διεθνή διαγωνισμό , που διοργανώθηκε από το (παρουσίαση στο , ). 2024 : Συμφωνικό έργο "Danae and Perseus" – Επιλέχθηκε στη βραχεία λίστα του Διεθνούς Διαγωνισμού Waterfall Symphonic Orchestra Call for Works .

: Συμφωνικό έργο – Επιλέχθηκε στη . 2024 : " An Old Man" – 2ο Βραβείο, Διεθνής Διαγωνισμός Χορωδιακής Σύνθεσης Tapiola Choir .

: " – 2ο Βραβείο, . 2025 : Κουαρτέτο εγχόρδων Travel Diary (IV movement) – Φιναλίστ , Music Madness 2025 International Competition , Chamber Orchestra of the Triangle (από περίπου 160 συμμετοχές).

: – , , (από περίπου συμμετοχές). 2025: "Styx" (για τούμπα, τρομπόνι και πιάνο) – Βραβείο Harvey Phillips για Αριστεία στη Σύνθεση.

