Ο Γιώργος Γκέκας σε Δημόσια Διαβούλευση

Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026, καλεσμένος στην εκπομπή «Δημόσια Διαβούλευση» του Μανώλη Νταλούκα, στο Δεύτερο Πρόγραμμα, στις 9 το βράδυ, θα είναι ο Γιώργος Γκέκας.

Ο Γιώργος Γκέκας είναι τραγουδιστής, τραγουδοποιός και στιχουργός. Αγαπά το ρεμπέτικο και το ελληνικό λαϊκό τραγούδι, τον Μάνο Χατζιδάκι, τον Μίμη Πλέσσα, τους Doors και τον garage rock ήχο.

Έχει πραγματοποιήσει προπτυχιακές σπουδές στην λαϊκή μουσικολογία στο Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του Α.Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, μεταπτυχιακές σπουδές στο ΠΜΣ «Δημόσια Ιστορία» του Τμήματος Ανθρωπιστικών σπουδών στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, και έχει επίσης σπουδές στην Μουσική Τεχνολογία.

Στα εφηβικά του χρόνια έπαιζε με διάφορα γκρουπ, κυρίως εναλλακτικό ροκ, κάνοντας live σε μικρά τοπικά μπαρ. Είναι ενεργός στη δισκογραφία από το 2013, ως συνθέτης pop τραγουδιών και έχει συμμετάσχει με το τραγούδι του «One last kiss» στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2013, αποσπώντας την δεύτερη θέση.

Το 2024 κυκλοφόρησε το πρώτο του ολοκληρωμένο LP album με τίτλο «Millέnniaλ», με δέκα αυτοβιογραφικά δικά του τραγούδια, σε στίχο και μουσική και με τη συμμετοχή-ερμηνεία του ομότεχνου του Σπύρου Γραμμένου. Αυτή την περίοδο προετοιμάζει τα τραγούδια που θα συνθέσουν το δεύτερο προσωπικό του LP.

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7

«Δημόσια Διαβούλευση» με τον Μανώλη Νταλούκα

