O Γιώργος Ξεπαπαδάκος για τον μύθο του «Τσάντα» και τη συμβολή του στο λαϊκό τραγούδι

Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Γιώργος Ξεπαπαδάκος είναι καλεσμένος αυτό το Σάββατο, 20 Ιουνίου, στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας και στην εκπομπή ”Λαϊκοί δρόμοι” με την Έλενα Φαληρέα.

Αφορμή για την συνάντηση αυτή είναι η πρόσφατη κυκλοφορία του βιβλίου του «Τσάντας – Χαράλαμπος Βασιλειάδης – Ο πρώτος επαγγελματίας στιχουργός » (Εκδόσεις Μετρονόμος) – η πρώτη ολοκληρωμένη μονογραφία που φωτίζει την πολυσχιδή προσωπικότητα και τη σημαντική συμβολή του Χαράλαμπου Βασιλειάδη στο ελληνικό τραγούδι. Συντονιστείτε!

Παραγωγή – παρουσίαση: Έλενα Φαληρέα

Μετάδοση, Σάββατο 20 Ιουνίου 2026, 14:00 ώρα Ελλάδα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εν κινήσει, από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας (διαθέσιμη στα Google Play Store & App Store)

Διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και στο ERTecho

Στην Ελλάδα, μέσα από τις τηλεοράσεις στην ένδειξη ‘Voice of Greece’

Σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX

Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και Hellas Sat 4, 39°E και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39°E

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ