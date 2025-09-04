Ο Γιώργος Μαρκόπουλος στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Ο ποιητής Γιώργος Μαρκόπουλος θα είναι καλεσμένος στις 7 και 14 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή "Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια" στο Δεύτερο Πρόγραμμα.

Θα συζητήσει με την στιχουργό Λίνα Νικολακοπούλου και την δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Χριστακάκη για το τελευταίο του βιβλίο "Σε πλάγιο φωτισμό" (Εκδόσεις Κέδρος).

Πρόκειται για κείμενα, γεγονότα και ημέρες που γράφτηκαν από τον ποιητή και δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδες από το 1968- 2023. Ένα ιδιότυπο ημερολόγιο που παρακολουθεί την προσωπική ζωή του ποιητή, τα κοινωνικά, καλλιτεχνικά και πολιτιστικά γεγονότα τα οποία και διαμόρφωσαν την αισθητική και την προσωπικότητα του ποιητή.

Ο Γιώργος Μαρκόπουλος μας λέει ιστορίες για το αντάμωμα του με τον Γιώργο Σεφέρη, τον Νίκο Καρούζο, τον Γιάννη Ρίτσο, την Νανά Καλιανέσση, τον Τάσο Λειβαδίτη, τον Γιάννη Κοντό, τον Ντίνο Χριστιανόπουλο, για το περιοδικό "Νέα πορεία", το βιβλιοπωλείο "Κάλβος" και" Αλόννησος", την σχέση του με τον Γιώργο Μιχαηλίδη, τους ζωγράφους Φαίδωνα Πατρικαλάκη και Δημήτρη Γέρο, την συμμετοχή του στο αντιδικτατορικό κίνημα.

"Πατρίδα μου είναι η μνήμη, αυτοί που αγάπησα και με αγάπησαν" επισημαίνει ο Γιώργος Μαρκόπουλος,σε αυτό το ιδιόμορφο μνημονολόγιο των πνευματικών ανθρώπων της Ελλάδας μετά τον εμφύλιο που τον σημάδεψαν και τον επηρέασαν ποιητικά.

Info:

Κυριακή 07 & 14 Σεπτεμβρίου 2025 στις 22:00

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7

Με τα πόδια μέχρι την Αλήθεια | Λίνα Νικολακοπούλου - Αλεξάνδρα Χριστακάκη

