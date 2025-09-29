Ο Γιώργος Νικολάου και ο Βασίλης Πάντζος για τη ζωή των Ελλήνων Ρομά

Πώς ζουν μισό εκατομμύριο άνθρωποι; Τι ονειρεύονται; Αγαπούν το σχολείο; Το καταλαβαίνουν; Χωράνε σε τάξεις ή "περισσεύουν"; Θέλουν να παντρευτούν έφηβοι και να γίνουν γονείς ανήλικοι; Να μετρούν μεροκάματα στη γη και στα πανηγύρια, ή να ψάχνουν για παλιοσίδερα;

Άνθρωποι σαν τον Γιώργο Νικολάου, Έλληνα Ρομά, που το καλοκαίρι πήρε το πτυχίο του στη Νοσηλευτική από το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής, διαβάζοντας με τον φακό του κινητού όταν κοβόταν το ηλεκτρικό, και τώρα βάζει πλώρη για Μεταπτυχιακό...

'Η τον Βασίλη Πάντζο, πρόεδρο, εδώ και εννέα χρόνια, της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά «Ελλάν Πασσέ», που σημαίνει «πάμε μαζί».

Μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να αντιμετωπίσουν ένα τόσο ισχυρό εθιμικό δίκαιο που αντιβαίνει νόμους, κανόνες, δίκαιο, ανθρωπιά, λογική;

Την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025, στις 22:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή "Τοπία Ανθρώπων" με τη Βικτωρία Καβουριάρη ταξιδεύει σε καταυλισμούς Ρομά στην Ελλάδα, στο τίποτα που διεκδικεί κάτι, που καταφέρνει πολλά, απογοητεύεται, υποχωρεί, επανέρχεται- και πάντα ελπίζει.

Επιμέλεια - παρουσίαση: Βικτωρία Καβουριάρη

Μετάδοση: Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025, 22:00-23:00 ώρα Ελλάδας

