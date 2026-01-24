Ο Γιώργος Οικονόμου καλεσμένος στο «Drama Therapy» 

Στο νέο επεισόδιο του podcast «Drama Therapy» ο Αντώνης Τζαβάρας υποδέχεται τον Γιώργο Οικονόμου.

Σκηνοθέτης με περγαμηνές, τόσο στο θέατρο όσο και στην τηλεόραση, ο Γιώργος Οικονόμου μιλά για το φαινόμενο «Terror» και το «Prima Facie», τα δύο δικαστικά δράματα που έχει σκηνοθετήσει και παρουσιάζονται (και) φέτος στην Αθήνα με αξιοσημείωτη επιτυχία.

Στη συζήτηση συμμετέχουν επίσης οι ηθοποιοί Θεοδώρα Σιάρχου και Δημήτρης Λιόλιος, αλλά και, κατά κάποιον τρόπο, ο Ρόουαν Άτκινσον και η μαμά του.

Το «Drama Therapy» είναι ένα podcast από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 και το ERTecho, αφιερωμένο στο θέατρο.

Το επιμελείται και το παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Αντώνης Τζαβάρας και η βασική επιδίωξη της εκπομπής, είναι να αποτυπώσει τη ζωτικότητα, την ενέργεια και τη φρεσκάδα που εκπέμπονται τα τελευταία χρόνια από τους θεατρικούς χώρους της Αθήνας και όλης της Ελλάδας.

Σε κάθε επεισόδιο του «Drama Therapy», άνθρωποι του θεάτρου, κριτικοί και θεατές συζητούν για τις παραστάσεις της σεζόν αλλά και για οτιδήποτε μπορεί να έχει ως αφετηρία ή ως προορισμό τη θεατρική πράξη.

Επιπλέον, με τη βοήθεια των συνεργατών της εκπομπής, παρουσιάζονται χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την ιστορία του θεάτρου και αφιερώματα σε αγαπημένες παραστάσεις και πρόσωπα του παρελθόντος.

«Drama Therapy» με τον Αντώνη Τζαβάρα

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7

Αποκλειστικά στο ERT εcho από Δευτέρα 26 Ιανουαρίου στις 17:00

