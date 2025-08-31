Ο Γιώργος Σκαρλάτος είναι «Ο ποιητής της Εβδομάδας»

Ο Γιώργος Σκαρλάτος ζει στην Αθήνα, όπου εργάζεται και δημιουργεί. Είναι συνθέτης, μουσικός, στιχουργός και μεταφραστής. Έχει ασχοληθεί με τη μουσική και τη συγγραφή από μικρή ηλικία. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και των δυο περιόδων (αγγλόφωνη και ελληνόφωνη) του ροκ συγκροτήματος των Magic de Spell (ειδικώς κατά την πρώτη περίοδο ήταν ο βασικός συνθέτης και στιχουργός τους), με μεγάλο δισκογραφικό έργο, ενώ στίχους του έχει δώσει και σε άλλα μουσικά σύνολα της ροκ μουσικής. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται και εκφράζεται μουσικά και στιχουργικά κυρίως με το καλλιτεχνικό project Art Telepaths. Έχει δισκογραφήσει έργα του τόσο ως μουσικός, όσο και ως συνθέτης - στιχουργός. Είναι παράλληλα μέλος της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Αιγάλεω, με την οποία έχει παρουσιάσει πολυετές πλούσιο έργο, αλλά και δισκογραφία. Έχει εκδώσει την ποιητική συλλογή «Οι ψυχές γνωρίζουν τον τρόπο». Έχει φοιτήσει στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με επαγγελματική δραστηριότητα στον χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Είναι ιδρυτικό μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Μουσικών έχοντας διατελέσει Γραμματέας της, ενώ διετέλεσε μέλος του ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καλλιτεχνικού Προσωπικού.

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ που απευθύνεται στους Έλληνες όπου γης, με όχημα τη διάδοση, τη στήριξη, και την προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού, εντάσσει και πάλι στο πρόγραμμά της τα αφιερωματικά δίλεπτα ποίησης με τίτλο

«Ο ποιητής της εβδομάδας» και «Η ποιήτρια της εβδομάδας».Κάθε εβδομάδα είναι αφιερωμένη σ’ έναν σύγχρονο Έλληνα ποιητή ή ποιήτρια, ενώ δεν απουσιάζουν οι ποιητές της Διασποράς. Οι ίδιοι οι ποιητές και οι ποιήτριες επιμελούνται τις ραδιοφωνικές ερμηνείες. Παράλληλα τα ποιήματα «ντύνονται» με μουσικά κομμάτια αγαπημένων δημιουργών. Επτά ποιήματα κάθε εβδομάδα, ένα ελληνικό ποίημα κάθε ημέρα, ταξιδεύει μέσα από τις συχνότητες της ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, στα πέρατα της γης, όπου υπάρχουν ελληνικές φωνές.



Η εβδομάδα από 1/9/2025 έως 7/9/2025 είναι αφιερωμένη στον ποιητή Γιώργο Σκαρλάτο.

Μουσική επιμέλεια: Μαρία Ρεμπούτσικα

Επιμέλεια ήχου: Ελευθερία Παπουτσάκη

Μετάδοση: Δευτέρα ως Παρασκευή στις 07:00 και 19:00 ώρα Ελλάδας και το Σ/Κ στις 19:00 ώρα Ελλάδας.

