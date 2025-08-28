Ο Γιώργος Τρανταλίδης στο Πρώτο Πρόγραμμα

Το Σάββατο 30 Αυγούστου 2025 στην εκπομπή του Πανταζή Τσάρα - " Χορεύοντας στο Ρυθμό του Σουίνγκ", στις έντεκα το βράδυ, στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΑ ( 91,6 & 105,8 fm ,αλλά και στο ertecho.gr), αφιέρωμα στο "14ο Jazz Στο Πάρκο " του Δήμου Ιλίου ( Κτήμα Σερπιέρη - περιβάλλοντας χώρος του Πύργου Βασιλίσσης), το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025 στις εννέα το βράδυ.

Καλεσμένος στην εκπομπή, ο σημαντικότατος ντράμερ, συνθέτης και αυτοσχεδιαστής Γιώργος Τρανταλίδης, που επιμελείται όλα αυτά τα χρόνια καλλιτεχνικά το Φεστιβάλ, που έχει γίνει πλέον θεσμός. Καλεσμένοι επίσης ,ο κιθαρίστας και συνθέτης Κωνσταντίνος Στουραϊτης που συμμετέχει με κουιντέτο σ' ένα αφιέρωμα στον τρομπετίστα- θρύλο της τζαζ - Roy Hargrove με special guest τον δημοφιλή σαξοφωνίστας Alex Foster , ο νέος κιθαρίστας Δημήτρης Κασσαβέτης που συμμετέχει με το κουαρτέτο του με συνθέσεις κυρίως του ίδιου, αλλά και ο γνωστός πιανίστας ,συνθέτης και αυτοσχεδιαστής Στάθης Άννινος με κουαρτέτο και την συμμετοχή της επίσης γνωστής συνθέτριας και ερμηνεύτριας Κατερίνας Πολέμη και μάλιστα με την σύμπραξη του "Συνόλου Jazz του Μουσικού Σχολείου του Ιλίου", με μουσικές του Κόσμου και.. όχι μόνο. Δημοφιλείς τζαζμεν της Ελληνικής τζαζ σκηνής, συναντούν τα...νιάτα!!

Παραγωγή - Παρουσίαση: Πανταζής Τσάρας

Ηχοληψία, μοντάζ: Αργύρης Παντελιάδης

Μετάδοση: Σάββατο 30 Αυγούστου 2025, 23:00