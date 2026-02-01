Ο Γιώργος Ζαχαρόπουλος είναι «Ο ποιητής της Εβδομάδας»

Ο Γιώργος Χ. Ζαχαρόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1981. Εργάζεται ως βιβλιοπώλης και παράλληλα ζωγραφίζει και γράφει. Η πρώτη του συλλογή με τίτλο Αγρός Αίματος κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μωβ Σκίουρος και απέσπασε το Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Ποιητή 2025 του Περιοδικού Ο Αναγνώστης.

Η εβδομάδα από 2/2/2026 έως 8/2/2026 είναι αφιερωμένη στον ποιητή Γιώργο Ζαχαρόπουλο.

Μουσική επιμέλεια: Μαρία Ρεμπούτσικα

Επιμέλεια ήχου: Ελευθερία Παπουτσάκη.

Μετάδοση: Δευτέρα ως Παρασκευή στις 07:00 και 21:00 ώρα Ελλάδας και το Σ/Κ στις 19:00 ώρα Ελλάδας.

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ που απευθύνεται στους Έλληνες όπου γης, με όχημα τη διάδοση, τη στήριξη, και την προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού, έχει εντάξει στο πρόγραμμά της τα αφιερωματικά δίλεπτα ποίησης με τίτλο

«Ο ποιητής της εβδομάδας» και «Η ποιήτρια της εβδομάδας». Κάθε εβδομάδα είναι αφιερωμένη σ’ έναν σύγχρονο Έλληνα ποιητή ή ποιήτρια, ενώ δεν απουσιάζουν οι ποιητές της Διασποράς. Οι ίδιοι οι ποιητές και οι ποιήτριες επιμελούνται τις ραδιοφωνικές ερμηνείες. Παράλληλα τα ποιήματα «ντύνονται» με μουσικά κομμάτια αγαπημένων δημιουργών. Επτά ποιήματα κάθε εβδομάδα, ένα ελληνικό ποίημα κάθε ημέρα, ταξιδεύει μέσα από τις συχνότητες της ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, στα πέρατα της γης, όπου υπάρχουν ελληνικές φωνές.

