Ο Ιάσονας Ζαρίκος στο «Αποτύπωμα»

Την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, στις 12:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή «Αποτύπωμα» με τη Φούλη Ζαβιτσάνου, συναντά στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας τον ιστορικό Ιάσονα Ζαρίκο, μεταδιδάκτορα ερευνητή στο ΕΚΠΑ και επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος «Η Κλιματική Κρίση και οι Ιδεολογίες του 21ου αιώνα» στην Ακαδημία Αθηνών.

Ο καλεσμένος μας μιλά για το πολυσυζητημένο βιβλίο του Ινδού ιστορικού Ντιπές Τσακραμπάρτι «Κλιματική αλλαγή και ιστορία: Τέσσερις θέσεις» που κυκλοφόρησε πρόσφατα στα ελληνικά από τις Εκδόσεις Πλήθος με τη δική του επιμέλεια κι ένα ιδιαίτερα κατατοπιστικό επίμετρο.

Οι “Τέσσερις Θέσεις” αποτελούν μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις στη φιλοσοφία της Ιστορίας στον αιώνα μας, κατοχυρώνοντας την κλιματική αλλαγή ως τον νέο ορίζοντα του μέλλοντός μας.

Παραγωγή - παρουσίαση: Φούλη Ζαβιτσάνου

Μετάδοση: Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026, 12:00 ώρα Ελλάδας

Επανάληψη: Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, 04:00 ώρα Ελλάδας

ΤΡΟΠΟΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εν κινήσει, από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας (διαθέσιμη στο Google Play Store & στο App Store)

Διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και το ERTecho

Σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX

Στην Ελλάδα, σε ψηφιακά ραδιόφωνα dab+ και στις τηλεοράσεις στην ένδειξη ‘Voice of Greece’.

Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και Hellas Sat 4, 39°E και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39°E

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ