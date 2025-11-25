Ο Ιερέας, Ιστορικός και Συγγραφέας Λάμπρος Καμπερίδης είναι το “Πρόσωπο της Εβδομάδας”

Ο Ιερέας του Ορθόδοξου Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Μόντρεαλ του Καναδά, Λάμπρος Καμπερίδης είναι καλεσμένος την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, στις 22:00 ώρα Ελλάδας, στην εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας, «Τα Πρόσωπα της Εβδομάδας» με τη Σταυρούλα Καραλή.

Στην εκπομπή ο πατέρας Λάμπρος μας μιλά για τη διαδρομή του από την Κωνσταντινούπολη και την Αθήνα μέχρι το Μόντρεαλ, για την αναζήτηση της «ταυτότητάς» του αλλά και για το κάλεσμα που δέχτηκε κάποια στιγμή για να αφιερωθεί στην Ιεροσύνη.

Ο ιερέας και ιστορικός Λάμπρος Καμπερίδης μας μιλά και για τη Μονή του Ιωάννη του Πρόδρομου στη Σωζόπολη στη Μαύρη Θάλασσα, ένα θέμα που ερεύνησε στο πλαίσιο της Διδακτορικής του Διατριβής, αλλά και για το τελευταίο του βιβλίο «Βίοι Λαθραίοι. Έξι Ακολουθίες για Ασυνόδευτο Τοπίο». Ένα μυθιστόρημα με βιωματικά χαρακτηριστικά, με τριάντα έξι ιστορίες ανθρώπων που αναζητούν έναν χαμένο τόπο προκειμένου να καθορίσουν την ταυτότητά τους. Από τον ψευδοαρμένη Καμπεριάν μέχρι τη Σμυρνιά Μαρίκα Ρόζα Ντολορόζα και τον Κύπριο Πάμπο, οι ήρωες του βιβλίου πασχίζουν να ανακτήσουν την ταυτότητα τους.

Ο ομογενής ιερέας μάς μιλά και για την Ελληνική Κοινότητα του Μόντρεαλ και για τα νέα παιδιά που διατηρούν ζωντανή την ελληνική τους ταυτότητα στον μακρινό Καναδά. Επιπλέον αναφέρεται στον κοσμοκαλόγερο Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, έναν διαχρονικό και πάντα επίκαιρο συγγραφέα.

Παρουσίαση και Δημοσιογραφική Επιμέλεια: Σταυρούλα Καραλή

Μετάδοση: Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, 22:00-23:00 ώρα Ελλάδας

