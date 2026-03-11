Ο Ηρακλής και η Καλαμάτα «παίζουν μπάλα» στην ΕΡΑ ΣΠΟΡ

Την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, ακούστε τα αφιερώματα της ΕΡΑ ΣΠΟΡ στις ιστορικές ομάδες που επανέρχονται στη SUPER LEAGUE, ο λόγος για τους Πρωταθλητές των ομίλων της SUPER LEAGUE- 2. τον Ηρακλή και την Καλαμάτα.

Αναλυτικά:

18:00-19:00 σε σύνδεση με τον 102FM της ΕΡΤ στη Θεσσαλονίκη, θα ακούσουμε το αφιέρωμα για τον Ηρακλή που θα παρουσιάσει ο Κώστας Κούσης.

19:00-20:00 σε σύνδεση με τον περιφερειακό ραδιοφωνικό σταθμό της Καλαμάτας, θα συνεχίσουμε με το αφιέρωμα για τη «μαύρη θύελλα», που θα επιμεληθεί ο Βασίλης Κούβαλης.