Ο Ηρακλής και η Καλαμάτα «παίζουν μπάλα» στην ΕΡΑ ΣΠΟΡ
Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, στις 18:00 και στις 19:00
Η ΕΡΑ ΣΠΟΡ σε συνεργασία με τον 102FM της Θεσσαλονίκης και τον Περιφερειακό Ραδιοφωνικό Σταθμό της ΕΡΤ Καλαμάτας παρουσιάζουν ένα αφιέρωμα στις ιστορικές ομάδες που επανέρχονται στην SUPER LEAGUE.
Αναλυτικά Share
Την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, ακούστε τα αφιερώματα της ΕΡΑ ΣΠΟΡ στις ιστορικές ομάδες που επανέρχονται στη SUPER LEAGUE, ο λόγος για τους Πρωταθλητές των ομίλων της SUPER LEAGUE- 2. τον Ηρακλή και την Καλαμάτα.
Αναλυτικά:
18:00-19:00 σε σύνδεση με τον 102FM της ΕΡΤ στη Θεσσαλονίκη, θα ακούσουμε το αφιέρωμα για τον Ηρακλή που θα παρουσιάσει ο Κώστας Κούσης.
19:00-20:00 σε σύνδεση με τον περιφερειακό ραδιοφωνικό σταθμό της Καλαμάτας, θα συνεχίσουμε με το αφιέρωμα για τη «μαύρη θύελλα», που θα επιμεληθεί ο Βασίλης Κούβαλης.
