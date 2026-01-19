Ο ιστορικός και συγγραφέας Γιώργος Γιαννικόπουλος στη Φωνή της Ελλάδας

Ο Ιστορικός και Συγγραφέας κ. Γιώργος Γιαννικόπουλος είναι καλεσμένος την Τετάρτη 21.01.2026, στις 22:00 ώρα Ελλάδας, στην εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας, τα «Πρόσωπα της Εβδομάδας» με τη Σταυρούλα Καραλή.

Ο κ. Γιαννικόπουλος συγγραφέας του βιβλίου Σοφία Ντε Μαρβουά Δουκέσσα της Πλακεντίας. Η Μυθιστορηματική βιογραφία της σπουδαίας Γαλλίδας Φιλελληνίδας, είναι το πρόσωπο της εβδομάδας και μιλά στην εκπομπή για την Δούκισσα της Πλακεντίας, τη γυναίκα που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην Ελλάδα του 19ου αιώνα.

Η εκπομπή με τη βοήθεια του κ. Γιαννικόπουλου, ιστορικού και συγγραφέα καταγράφει τη ζωή της Δούκισσας της Πλακεντίας, στη Γαλλία των Ναπολεόντειων χρόνων. Αναφορά γίνεται και στη γνωριμία της με τον Ιωάννη Καποδίστρια και τον έντονο φιλελληνισμό της, που την οδήγησε σε οικονομικές ενισχύσεις, δωρεές και δράσεις υπέρ των Ελλήνων και του νεοσύστατου κράτους.

Ο ιστορικός και συγγραφέας μας αποκαλύπτει και άγνωστα περιστατικά από τη σχέση της Δούκισσας με τον βασιλιά Όθωνα και τη σύζυγό του Αμαλία αλλά και με τον κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια. Ο κ. Γιαννικόπουλος μας περιγράφει λεπτομέρειες από την κοινωνική της παρουσία στην Αθήνα, που συχνά θεωρήθηκε εκκεντρική για τα δεδομένα της εποχής, και δεν άφηνε αδιάφορη την αθηναϊκή κοινωνία.

Κεντρικό σημείο της εκπομπής αποτελεί ο θάνατος της κόρης της, Ελίζας, η ταρίχευση του σώματός της και η μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε το σπίτι της και έκαψε το ταριχευμένο σώμα της κόρης της. Ένα τραγικό γεγονός που σημάδεψε ανεξίτηλα τη ζωή της Δούκισσας της Πλακεντίας.

Η εκπομπή εξετάζει επίσης τους θρύλους που συνοδεύουν το όνομά της μέχρι σήμερα: την υποτιθέμενη σχέση της με τον λήσταρχο Νταβέλη, την «σκοτεινή» αύρα των κατοικιών της και τις ιστορίες που επιβιώνουν στη συλλογική μνήμη.

Αυτά και άλλα πολλά μας αποκαλύπτει ο συγγραφέας και ιστορικός κ. Γιώργος Γιαννικόπουλος, για τη Δούκισσα της Πλακεντίας, μια από τις πιο αινιγματικές, εκκεντρικές και αντιφατικές μορφές της νεότερης ελληνικής ιστορίας, την Τετάρτη 21.01.2026, στις 22:00, στη Φωνή της Ελλάδας και στα «Πρόσωπα της Εβδομάδας» με τη Σταυρούλα Καραλή.

Παρουσίαση-Δημοσιογραφική Επιμέλεια: Σταυρούλα Καραλή

Ηχοληψία-Μοντάζ: Λουκάς Ζώης

