Ο Jack Savoretti επιστρέφει με νέο Single!

Το Νέο του Single σε Αποκλειστική Πρώτη Μετάδοση για το Ελληνικό κοινό στον KOSMOS 93,6.

To Kosmos 93,6 εξασφάλισε την αποκλειστική ραδιοφωνική πρεμιέρα στην Ελλάδα του ολοκαίνουργιου single από τον αγαπημένο τραγουδιστή-τραγουδοποιό Jack Savoretti, αμέσως μετά την επίσημη μετάδοσή του από το BBC!

Το νέο τραγούδι θα ακουστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Bright Side of the Road» με τον Γιώργο Μουχταρίδη.

Ο ήχος του συνδυάζει στοιχεία folk, pop και soul με μια έντονη μεσογειακή γοητεία. Η χαρακτηριστική, «βραχνή, βαθιά και νοσταλγική» φωνή του (όπως την έχει περιγράψει ο Τύπος) και οι ποιητικοί του στίχοι τον έχουν καθιερώσει ως έναν από τους πιο ξεχωριστούς σύγχρονους τραγουδοποιούς

Συντονιστείτε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι για να απολαύσετε πρώτοι τη νέα δουλειά του καλλιτέχνη.

Kosmos 93,6 – Αποκλειστικότητες που ξεχωρίζουν!